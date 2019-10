Mainz (ots) -Über unseriöse Schlüsseldienste berichtet das landespolitischeMagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 10. Oktober 2019,20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Klack. Und schon ist man ausgesperrt. Nur der Schlüssel istdrinnen. Unfreiwillig ausgesperrt zu sein, das passiert immer öfter.Die Summe, die Erik Botzet aus Bernkastel-Kues zahlen musste, umwieder in sein Haus zu kommen, ist wohl einzigartig: 2.918 Euro hatihn der Schlüsseldienst gekostet, der ihm die Tür wieder öffnete."Das zahlt die Haftpflichtversicherung!", sagten ihm die beidenMänner, die nach eineinhalb Stunden Anfahrt spät abends bei ihmankamen, um das Schloss auszubauen. Von wegen: Bis heute hat derjunge Mann keinen Cent wiedergesehen. Die rheinland-pfälzischeLandespolitik will jetzt gegen unseriöse Schlüsseldienste vorgehen."Zur Sache Rheinland-Pfalz" mit den Hintergründen.Moderation: Daniela SchickWeitere Themen der Sendung:- Wenn das Geld immer weniger wird: Sparen in Zeiten vonNegativzinsenGast im Studio: Anja Kohl, Finanzexpertin- "Zur Sache-PIN": Soll man Negativzinsen für Sparer verbieten?- F16-Absturz bei Trier: Welche Konsequenzen müssen gezogen werden?- Mietnomaden: Der Albtraum von Vermietern- "Zur Sache" will's wissen: Werden die Sparer enteignet?- SPD vor der Mitgliederbefragung: Mittelstandsbeauftragter will Amtniederlegen"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell