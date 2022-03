Ausgerechnet jetzt: Cathie Wood sieht Innovationsaktien im Aufwind

Cathie Wood und ihre Investmentfirma Ark Invest kam 2020 zu großer Bekanntheit. Der Flaggschiff-Fonds Ark Innovation ETF (WKN: A14Y8H) erzielte eine phänomenale Rendite. Doch seit längerer Zeit befindet sich der auf Innovations- und Wachstumsaktien fokussierte ETF in einen harten Abwärtstrend.

Der Crash beim Ark Innovation ETF hat sogar dazu geführt, dass die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: 854075), der Beteiligungsgesellschaft des legendären Investors Warren Buffett, seit dem Beginn der Corona-Krise eine deutlich bessere Rendite erzielt hat (Stand: 7. März 2022). Zwischenzeitlich war Cathie Wood schon als dessen legitime Nachfolgerin ausgerufen worden.

Game Over für Cathie Woods Innovationsaktien? Die Investorin sieht das anders.

Warum der Ark Innovation ETF so stark abgestürzt ist

Schon seit längerer Zeit befinden sich Aktien von wachstums- und innovationsstarken Unternehmen unter Druck.

Cathie Wood führt dies vor allem auf Trading-Algorithmen zurück. Aufgrund der Angst vor einer hohen Inflation und den damit einhergehenden Zinserhöhungen seien automatische Handelsprogramme darauf ausgerichtet worden, stärker auf die Bewertung von Unternehmen zu achten.

Die Lieblingsaktien von Ark Invest befinden sich zumeist gerade so an der Gewinnschwelle oder sind gar unprofitabel, versprechen aber starke Umsatzsteigerungen. Sie haben daher hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) und Kurs-Umsatz-Verhältnisse (KUVs). Daher litt der Ark Innovation ETF besonders stark.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine habe diesen Schock noch beschleunigt, argumentiert Cathie Wood. In der Tat hat die Unsicherheit am Markt deutlich zugenommen – neben Energie- und Versorgungsunternehmen gehören die defensiven Konsumgüterwerte dieses Jahr zu den am besten laufenden Aktiengruppen.

Cathie Wood wittert eine Einstiegschance

Gleichzeitig sieht die Investorin das fundamentale Umfeld für Innovationsaktien positiv.

Nach unerwarteten Aktienmarkt-Schocks seien die vorher bestehenden langfristigen Trends immer wieder zurückgekehrt – das letzte Beispiel dafür sei der Corona-Crash. Ark Invests Fokusthemen künstliche Intelligenz, Robotik, Energiespeicher, DNA-Sequenzierung und Blockchain würden auch dieses Mal wieder ein Comeback feiern, prognostiziert Cathie Wood.

Hinter diesem Argument steht die Überzeugung der Investorin, dass Innovation Probleme löst. Infolge der Krise würden die Chancen für Innovationsunternehmen nicht schrumpfen, sondern wachsen – insbesondere im Verhältnis zu Value-Aktien und „klassischen Growth-Aktien“.

Fallende Kurse, verbesserte Wachstumschancen – eine gute Kombination zum Nachkaufen für Cathie Wood und Ark Invest.

Cathie Wood: Wie Innovation Probleme löst

Cathie Wood zitiert auch gleich ein paar Beispiele, die verdeutlichen sollen, wie Innovation bei der Lösung der aktuellen wirtschaftlichen Probleme helfen kann.

Kryptowährungen etwa würden ihren Wert als neutrale Zahlungsplattform zeigen. Anders als beim Zahlungsnetzwerk Swift ist bei den Krypto-Blockchains keine spontane Abschaltung möglich. Bitcoin und Ether stellten einen guten Kanal für Spenden sowie eine Absicherungsmöglichkeit für russische Bürger gegen den dramatischen Wertverfall des Rubels dar.

Weiterhin verweist Cathie Wood auf Elektroautos und – in Zukunft – elektrische Robotaxis, die die Abhängigkeit von russischem Öl senken könnten. Kurzfristig würde die Nachfrage nach Stromern zudem von den horrenden Benzinpreisen profitieren, prognostiziert Wood.

Eine günstige Einstiegschance in Cathie Woods Innovations-ETFs?

Ark Invests ETFs haben zuletzt aufgrund deutlich gesunkener Bewertungen für Innovationsaktien schlecht abgeschnitten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Investorin in ihrem Podcast „In The Know with Cathie Wood“ ein baldiges Comeback ihrer Lieblingstitel prognostizierte. Investoren sollten im Hinterkopf behalten, dass Ark Invest natürlich ein Interesse an einer positiven Wahrnehmung von Innovationsaktien hat.

Nichtsdestotrotz lehrt uns die Geschichte des Aktienmarkts, dass sich die allermeisten Trends irgendwann umkehren. Vielleicht ist das ja beim Abwärtstrend der Innovationsaktien genauso.

Der Artikel Ausgerechnet jetzt: Cathie Wood sieht Innovationsaktien im Aufwind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christoph Gössel besitzt keines der erwähnten Wertpapiere. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022