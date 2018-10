Ausgegrenzt und tabuisiert: Psychisch Kranke werden nach wie vor regelmäßig stigmatisiert

--------------------------------------------------------------Dossier Stigmatisierunghttp://ots.de/ofT2ji--------------------------------------------------------------München (ots) - Obwohl rund ein Drittel aller Erwachsenen inDeutschland einmal pro Jahr von einer psychischen Krankheit betroffenist, ist diese oft Ursache von sozialer Ausgrenzung. Dies hat vorallem im Unwissen über psychische Erkrankungen sowie im oft fehlendenUmgang mit Betroffenen seine Ursache. Psychische Erkrankungenentstehen aus einem komplexen Zusammenspiel von biologischen,genetischen, psychischen und sozialen Faktoren. Die so genannte"Stigmatisierung" (Griechisch für "Wundmal", übertragen"Brandmarkung") äußert sich in vier Arten: Erstens inzwischenmenschlichen Beziehungen, beispielsweise durch Mobbing,Angriffe oder Ausgrenzung. Zweitens in der Öffentlichkeit durchBenachteiligung bei der Arbeits- oder Wohnungssuche sowie durchüberzeichnete, oft angstmachende Darstellung in den (sozialen) Medienund Serien sowie Spielfilmen. Drittens durch Benachteiligung vonöffentlichen oder privaten Einrichtungen, beispielsweise beiVerweigerung oder Verzögerung von medizinischen Leistungen. Viertensrutschen manche Betroffene selbst in eine Schuldzuweisung für ihreErkrankung, welche bis hin zur sozialen Isolierung und Selbstaufgabeführen kann.All dies kann dazu führen, dass die psychische Erkrankung einennegativen Verlauf nimmt und die Heilungs- und Therapiechancen sinken.Eine Ausgrenzung von Betroffenen verhindert sogar manchmal dieAufnahme von Therapiemaßnahmen. Die beruflichen Aussichten undChancen werden durch Stigmatisierung verringert, was zuArbeitslosigkeit und Altersarmut führen kann. Zwar nimmt dieWahrnehmung von psychischen Problemen bei Ärzten zu, jedoch kann aucheine Falscheinschätzung der körperlichen Begleiterscheinungen vonpsychischen Erkrankungen ebenfalls eine Form der Stigmatisierungsein.Die "World Health Organisation" (WHO), das "AktionsbündnisSeelische Gesundheit" und andere Anti-Stigma-Organisationen setzensich dafür ein, das gesellschaftliche Image von psychisch Erkranktenzu wenden. Darüber hinaus helfen sie mit konkreten Hinweisen für denUmgang mit Betroffenen. Am allermeisten hilft die Aufrechterhaltungdes persönlichen Kontakts sowie Unterstützung durch soziale Dienste,um Erkrankten und ihrem Umfeld einen wertschätzenden Umgangmiteinander zu ermöglichen.Pressekontakt:Ansprechpartner Presse:Ulrike PropachKommunikationsmanagementTel. 08342 - 91 83 471Mobil 0178 - 41 55 391presse@therapie.deAnsprechpartner therapie.de:"pro psychotherapie e.V."Dipl.-Psych. Fritz PropachLandwehrstr. 3580336 MünchenTel. 089 - 72 99 75 36psyche@therapie.dewww.therapie.deOriginal-Content von: pro psychotherapie e.V., übermittelt durch news aktuell