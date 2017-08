Oy-Mittelberg (ots) -Noch nie waren so viele Frauen in Deutschland in den Wechseljahrenwie derzeit. Der Grund: Die Generation der Babyboomer ist um die 50 -bei Frauen die Zeit des Klimakteriums. War die hormonelle Umstellungbei ihren Müttern noch ein Tabuthema, gehen Frauen heute offen mitdem neuen Lebensabschnitt um. Gleichzeitig steigt das Interesse anProdukten, die natürlich, aber dennoch wirksam gegen Hitzewallungenoder Schweißausbrüche helfen. Genau hier setzt die neue"Frauenwohl"-Serie von PRIMAVERA an. Ab morgen sind die beiden erstenProdukte dieser Linie im Handel erhältlich.Zur Linderung von typischen Wechseljahrsbeschwerden wieHitzewallungen, Schweißausbrüchen und Stimmungsschwankungen setzendie Experten von PRIMAVERA in ihren Rezepturen vor allem auf dieKraft des Muskatellersalbeis. "Muskatellersalbei ist das Frauenöl inder Aromatherapie", erklärt die Aromaexpertin und internationaltätige Ausbildungsleiterin Anusati Thumm. "Es hat eine ausgleichende,krampflindernde und hormonmodulierende Wirkung und ist deshalb in denWechseljahren ein wertvoller Begleiter."Im neuen "Frauenwohl"-Hitzewallungsspray wurde das ätherische Ölder Mittelmeerpflanze mit herzstärkendem Rosenblütenöl und demstimmungserhellenden Duft der Bergamotte kombiniert. Im sinnlichduftenden Balance Öl, dem zweiten Produkt der neuen Linie, sorgenzusätzlich der aus der naturheilkundlichen Therapie bekannteMönchspfeffer und Ylang Ylang für körperliche und seelische Balance."Viele Frauen müssen heute nicht nur Kinder, Job und Haushaltunter einen Hut bringen, sondern sind gleichzeitig dieGesundheitsmanagerinnen der ganzen Familie", erläutertPRIMAVERA-Produktmanagerin Ramona Klügl. "Die Frauen selbst bleibendabei oft auf der Strecke. Daher war es uns wichtig, Produktespeziell für ihre Bedürfnisse zu entwickeln, die die vollePflanzenkraft enthalten und im Alltag unkompliziert anwendbar sind."100% reine Kraft der Natur - 100% praktisch in der AnwendungBeide "Frauenwohl"-Produkte sind dementsprechend "ready to use":Das Hitzewallungsspray passt in jede Handtasche und ist damit auchideal für unterwegs. Bei den ersten Anzeichen einer Hitzewallungaufgesprüht, hilft es, die Hitze zu bändigen und Gelassenheit zubewahren. Das Balance Öl pflegt die reifer werdende Haut mitwertvollen Bio Pflegeölen und sorgt durch seinen sinnlichen Duft fürganzheitliche Entspannung. Durch die sorgsame Berührung desUnterleibs während der Einreibung wird die eigene Weiblichkeitbewusst wahrgenommen. Die enthaltenen 100% naturreinen ätherischenÖle werden über die Haut oder die Nase aufgenommen und wirken wie einEntspannungsritual."Für mich sind die beiden neuen Produkte hilfreiche Begleiter füralle Frauen, die sich achtsam mit den Veränderungen ihres Körpersauseinandersetzen", so PRIMAVERA-Mitgründerin und -eigentümerin UteLeube. Aufbauend auf Jahrtausenden alten Erkenntnissen derNaturheilkunde über die Heilung und Vorbeugung von Krankheiten hatPRIMAVERA neue Rezepturen mit hochwirksamen Heilpflanzen entwickelt."Wenn wir möglichst vielen Frauen auf diese Weise helfen können, eineherausfordernde Lebensphase positiver anzunehmen, dann haben wirunser Ziel erreicht", so Leube.Die innovative "Frauenwohl"-Produktlinie ergänzt die bewährte"Gesundwohl"-Serie des Allgäuer Bio-Pioniers, zu der auch "Atmewohl"und "Schlafwohl" (mit verfeinerter Rezeptur) zählen. Die Produktesind ab 1. September im Fachhandel erhältlich.UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zurNatur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in derUnternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 %naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- &Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handelndas durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationaleCSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmenmit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethischeGeschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise,unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt dieWeiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel,die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität undReinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit desAnbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendetRohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau undunterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, dieArtenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreieSchädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnikeinsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischenInhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahrenausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichenKonservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffenhergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtlicheProdukte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sindbei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immermöglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Tierversuche sind für PRIMAVERA völlig ausgeschlossen: Noch niewurden an Tieren nach 1979 getestete Inhaltsstoffe verwendet und keinProdukt je an Tieren getestet. Dafür steht das Markenzeichen Hase mitschützender Hand auf den Produkten.Darüber hinaus hat PRIMAVERA sein komplettes Naturkosmetik- undPflege-Sortiment mit NATRUE zertifiziert. Die Vorteile:Uneingeschränkte Transparenz für den Verbraucher und klareInformation über tatsächliche Bio-Anteile in der Kosmetik. DieProdukte werden in drei Qualitätsstufen unterteilt: Naturkosmetik,Naturkosmetik mit mind. 70% Bio-Anteil und Bio-Kosmetik mit mehr als95% Bio-Anteil.Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, inApotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten,Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. WeitereInformationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com