Ausgeflogen. - TELE 5 stellt innerdeutsch Geschäftsflüge ein / Dienstfahrzeuge werden nicht mehr angeboten

München (ots) -TELE 5 gilt seit vielen Jahren als Vorreiter frischen Denkens. Nungeht der Sender weiter in diese Richtung. Unter anderem werden absofort alle geschäftlich notwendigen Reisen auf die schonendste Artgeschehen, die möglich ist."Wir werden Erkenntnis in Handlung umsetzen. Reisen, auchGeschäftsreisen, sind gut für Körper und Seele, Zeit ist einphilosophischer Raum und die Menschen bei uns freuen sich auf denWandel, denn sie haben Gestaltung des eigenen Tuns als Hauptaufgabeerkannt. Raus aus der vornehmlichen Bequemlichkeit und hinein in dieschiere Freude des besseren Handelns" sagt Kai Blasberg,Geschäftsführer des Senders.Blasberg zeigt sich als Unternehmer überzeugt: "Eine weitereDekade sinnlosen Konsumismus erträgt unsere Gesellschaft nicht mehr.Es ist Zeit für den Umbau. Und gerade WEIL es uns gut geht, könnenwir das leicht tun".Auch sind die Zeiten der Dienstwagen bei TELE 5 absehbar vorbei."Dieses Relikt der Neunziger wird nun Geschichte sein. Immer nur aufdie Politik zu warten ist darüber hinaus recht langweilig. Wir selbstkönnen viel tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen." spieltBlasberg auf das steuerliche Dienstwagenprivileg an.TELE 5 geht damit den seit langem eingeschlagenen Weg dervernünftigen Art zu leben konsequent weiter.Seit Jahren schon bezahlt der Fernsehsender die Jahreskarten desMünchener Verkehrsverbundes für alle Mitarbeiter, die nicht mit demAuto zur Arbeit kommen können oder wollen.Weitere Maßnahmen in diesem Sinne folgen:- Bestellungen im Internet, insbesondere bei Konzernen, die inEuropa keine Steuern zahlen und die damit einhergehendenZustellorgien durch Paketdienste mit schlecht bezahlten Mitarbeiternwerden auf ein Mindestmaß reduziert.- Werbeartikel aus Fernost werden nicht mehr bestellt, die dafüreingeplanten Budgets an gemeinnützige Organisationen* gespendet.- Die wöchentliche Obstlieferung für alle Mitarbeiter wird aufeine regionale und saisonale Auswahl umgestellt.- Seit Jahren unterstützt TELE 5 die Aktion "Plant for the Planet"von Felix Finkbeiner, der sich mit seiner Organisation das Zielgesetzt hat, dass weltweit eine Billion Bäume gepflanzt werden."Ein Fernsehsender hat per se eine gute Umweltbilanz. Und einesehr große gesellschaftliche Verantwortung. Schon immer gehen wir alsUnternehmen mit einem hohen Maß an Achtsamkeit und Bedacht vor. Unsergesamtes Sender-Image speist sich aus der Liebe. Diese Entwicklungsetzen wir nun in einfachen Maßnahmen der Vernunft und Verantwortungum. Das wird nicht immer leicht sein, aber jeder Schritt in dierichtige Richtung zählt" sagt Irene Wiedemann, Personalentwicklerinbei TELE 5.Mit dieser Meinung ist TELE 5 nicht alleine. Wer Umweltschutznicht ernst nimmt, wird nicht nur von der Sonne bestraft, sondernauch von den Wählern. Deshalb zum Abschluss noch Serdar Somuncus Tippfür eine Rettung der SPD!* TELE 5 unterstützt die gemeinnützige Initiative Dein Münchene.V.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell