Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin desSWR, Donnerstag, 4. April 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-Württemberg / Moderation Clemens BratzlerDie Zahl der Feld- und Wiesenvögel ist in den vergangenen 40Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Braunkehlchen, Kiebitz,Rebhuhn und auch der Vogel des Jahres, die Feldlerche, sind inGefahr. Grund für die sinkenden Bestände ist der vom Insektensterbenverursachte Nahrungsmangel. Durch die intensive Nutzung von Äckern,Wiesen und Weiden gehen zudem viele Brutflächen verloren - eineweitere Ursache für das Vogelsterben? Diese Frage stellt daslandespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWRFernsehen unter anderem dem Landwirt Reinhard Friedrich vomBauernverband Main-Tauber. Er ist zu Gast in der Sendung amDonnerstag, 4. April 2019, von 20:15 bis 21 Uhr.Vor Ort - Auf der Suche nach VögelnVor-Ort-Reporterin Alexandra Gondorf fragt nach, welche Vögel imGarten zwitschern und lässt sich von Daniel Schmidt-Rothmunderklären, warum heimische Vögel im ganzen Land verschwinden. DerVogelexperte der NABU-Vogelschutzstation in Mössingen hält die Lagefür dramatisch. Die Vögel fänden immer weniger Insekten zum Fressenund Wiesen zum Brüten.Weitere geplante Themen:Arm durch Pflege - wie der Pflegekräftemangel Familien belastetDer kleine Elias leidet seit seiner Geburt an Muskelschwund undbenötigt nahezu rund um die Uhr intensive Betreuung. Nun hat seinambulanter Pflegedienst wegen Personalmangels gekündigt. Elias'Eltern müssen die Pflege ihres Sohnes künftig selbst organisieren.Ein 24-Stunden-Job mit hoher Belastung, durch den der Familie auchder finanzielle Abstieg droht.Baustau in KonstanzTrotz Wohnraummangels im Land können viele Eigentümer nicht mitder Bebauung ihres Grundstücks beginnen. Die Bauämter sind mitAnträgen und Verfahren überlastet. Claudia Blum aus Konstanz wartetseit fünf Jahren darauf, in einem Nachverdichtungsgebiet bauen zudürfen. Grün, grüner, Öko-Flughafen Stuttgart? Bis 2050 sollder Stuttgarter Flughafen klimaneutral betrieben werden. Passagierewerden bereits heute mit Elektrobussen vom Gate zum Flugzeuggefahren, weitere Solaranlagen sind in Planung. Was bleibt ist jedochder CO2-Ausstoß der Flugzeuge.Spendenskandal - die AfD unter DruckDie AfD-Parteispenden-Affäre ist ein Drama in mehreren Akten:Zunächst ging es um Spenden für Alice Weidel, die Vorsitzende derBundestagsfraktion. Dann gerieten auch Parteichef Jörg Meuthen undsein Wahlkampf für die Landtagswahl 2016 ins Visier der Ermittler.Nur zögernd gab die Partei zu, dass dubiose Gelder aus der Schweizgeflossen seien. Und jetzt sollen auch noch Strohmänner dafür bezahltworden sein, sich als Spender auszugeben. MehrereStaatsanwaltschaften ermitteln. Gast im Studio ist Markus Pfalzgraf,landespolitischer Korrespondent des SWR."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.