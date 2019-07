Ausgedieselt: ZDFinfo-Doku über Auto-Deutschland heute und in Zukunft (FOTO)

Mainz (ots) -Schummel-Software, Abwrackprämien, Fahrverbote - was ist los mitAuto-Deutschland? Galt der Diesel gestern noch als Wunderwerk, fragensich heute viele: Hat der Verbrennungsmotor "ausgedieselt"? Und lässtsich dabei die Politik von der Autoindustrie vorführen? DieDokumentation "Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche" gehtdiesen Fragen am Donnerstag, 4. Juli 2019, 20.15 Uhr in ZDFinfo,nach.Durch falsche Verbrauchszahlen, immer niedrigere Grenzwerte fürAbgase und fehlende oder teure Nachrüst-Hardware fühlen sich vieleDieselkäufer regelrecht betrogen. Doch die Auto-Konzerne wiegeln ab:Nahezu 100 Prozent aller von Schummel-Software betroffenen Fahrzeugeseien inzwischen umgerüstet. Für andere Fahrzeuge, für die in ZukunftFahrverbote drohen, fühlen sie sich nicht zuständig. Für ihre neuenAutos versprechen die Konzerne eine noch bessere Technik, nochbessere Motoren, noch sauberere Luft.Viele Endkunden wittern jedoch vor allem Abzocke: In den von Staatund Automobilunternehmen ausgelobten Abwrack- und Umweltprämien sehenviele nur Scheinrabatte und Ablenkungsmanöver. Was ist dran an denVorwürfen? Gibt es verlässliche Zahlen und für den Endverbraucherfinanzierbare Lösungen für eine bessere automobile Zukunft? Odersteht das Ende des Kfz mit Verbrennungsmotor kurz bevor?Die Dokumentation "Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche" derAutoren Michael Freund und Richard Rüb zeigt ZDFinfo erneut amMittwoch, 10. Juli 2019, 1.15 Uhr, und am Donnerstag, 11. Juli 2019,18.00 Uhr.Rund um die Erstausstrahlung der Doku bietet ZDFinfo amDonnerstag, 4. Juli 2019, weitere Dokumentationen über die Gegenwartder Lkw-Warenlogistik in Europa und die Zukunft derAutomobilindustrie weltweit. So ist ab 18.45 Uhr noch einmal die"WISO"-Dokumentation "Mit 500 PS durch Europa - Mit dem WISO-Truckauf dem Balkan" zu sehen, gefolgt um 19.30 Uhr von derErstausstrahlung des zweiten Teils "Mit 500 PS durch Europa - Mit demWISO-Truck in Spanien". Nach der Erstausstrahlung von "Ausgedieselt -Autofahrer zahlen die Zeche" folgt um 21.00 Uhr in ZDFinfo"Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer". Und daran schließtsich "Leschs Kosmos" mit dem Thema an: "Mit Vollgas in die Zukunft:Die neue Mobilität" an.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ausgedieselthttps://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell