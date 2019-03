Ausgediente Feuerlöscher: Brandschutz-Fachbetriebe nehmen Altgeräte an und beraten bei Neuanschaffung

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Bei regelmäßiger Wartung, die alle zwei Jahredurchgeführt werden sollte, hat ein Feuerlöscher eine Lebensdauer vonetwa 20 bis 25 Jahren. Nach diesem Zeitraum sind sie inArbeitsstätten auszutauschen, da Materialermüdungen auftreten können.Zudem besteht selten eine weitere Ersatzteilversorgung, sodass dersichere Einsatz bei einem Entstehungsbrand ist nicht mehrgewährleistet ist. Der Austausch ausgesonderter Altgeräte gegen neueFeuerlöscher wird dringend empfohlen. Auf diesen Sachverhalt machtder bvbf Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. aufmerksam.Ältere privat genutzte Feuerlöscher, die zum Beispiel inWohnungen, Heizungskellern, Ferienhäusern oder Autos vorhanden sind,sollten ebenso ordnungsgemäß zur Entsorgung und gegen Neugeräteausgetauscht werden. Ausgediente Feuerlöscher dürfen keinesfalls überden Hausmüll entsorgt werden.Mit Sicherheit entsorgt: Der direkte Weg zumBrandschutz-Fachbetrieb"Feuerlöscher sind Druckbehälter, die man nicht einfach in dieMülltonne wirft", so Carsten Wege, Geschäftsführer des bvbf. "Da derHausmüll im Entsorgungsfahrzeug gepresst wird, kann es zu einerschlagartigen Entladung des Behälters kommen. Aus Gründen desUmweltschutzes sind ausrangierte Feuerlöscher mit ihren jeweiligenLöschmitteln abfallrechtlich als Sonderabfall der vorgeschriebenenVerwertung und Entsorgung zuzuführen.In jedem Fall übernehmen Brandschutz-Fachbetriebe gegen einEntsorgungsentgelt die fachgerechte Entsorgung der Altgeräte undführen Behälter, sowie Druck- und Löschmittel dem Recycling-Kreislaufzu. Außerdem beraten sie, wenn es um die Installation und Wartung vonBrandschutzmaßnahmen im privaten Haushalt geht. Lokale Anbieter sindbeispielsweise im Internet unter www.bvbf.de abrufbar.Feuerwehren nicht zuständigKeinesfalls sollten Feuerlöscher bei der örtlichen Feuerwehrabgeben oder gar dort einfach vor die Tür gestellt werden. DieEntsorgung der Altgeräte ist nicht ihre Aufgabe und verursacht beiden Feuerwehren unnötige Arbeit und Kosten.Kommunale Sammelstellen oder der WertstoffhofIn haushaltsüblichen Mengen kann man Feuerlöscher, die nichtersetzt werden sollen, in der Regel gegen eine Gebühr bei kommunalenSammelstellen wie dem Schadstoffmobil oder dem Wertstoffhof abgeben.Ob und wann hier Feuerlöscher entgegengenommen werden, steht entwederim Abfallkalender oder auf der entsprechenden Internetseite. Mitunternimmt die kommunale Müllentsorgung wegen der Sonderabfall-Eigenschaftkeine Feuerlöscher an. In diesem Fall verweisen sie direkt auf dieBrandschutz-Fachbetriebe.Pressekontakt:Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf)Carsten Wege- Geschäftsführer -Brunnenstraße 15610115 BerlinTelefon: 030 - 936 228 61-0Telefax: 030 - 936 228 61-29Mail: info@bvbf-brandschutz.deInternet: www.bvbf.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221-42 58 12E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: bvbf Bundesvb. Brandschutz-Fachbetr. eV., übermittelt durch news aktuell