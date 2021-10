Ausgabepreis für US-IPO der Biofrontera Inc.

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Quelle: IRW Press

Press Release

Leverkusen, 29. Oktober 2021 – Die Biofrontera AG hatte am 6. Juli 2021 bekannt gegeben, dass ihre US-Tochtergesellschaft, die Biofrontera Inc., eine Kapitalaufnahme im Wege eines öffentlichen Angebots nebst Börsengang in den USA („IPO“) anstrebt. Am 27. Oktober 2021 hatte die Biofrontera AG bekanntgegeben, dass bis zu 3.565.000 Einheiten („Units“), bestehend aus einer neuen Aktie der Biofrontera Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung