Ausgaben von Zahnarztpraxen erheblich gestiegen / Aktuelle Kostenstrukturerhebung der KZBV

Berlin (ots) - Die Betriebsausgaben von Zahnarztpraxen sind in denvergangenen Jahren noch einmal erheblich gestiegen. Das geht aus deraktuellen Kostenstrukturerhebung der KassenzahnärztlichenBundesvereinigung (KZBV) hervor, an der sich zahlreiche Praxen imgesamten Bundesgebiet beteiligt haben. Die entsprechenden Ausgabenhaben demnach in den Jahren von 2011 bis 2015 um insgesamt 16 Prozentzugenommen und betrugen im Jahr 2015 im Schnitt etwa 392.000 Euro proPraxis. Die Betriebsausgaben lagen im Jahr 2015 bei durchschnittlich67,1 Prozent des Gesamtumsatzes einer Praxis. Die meisten Ausgabenentfallen dabei auf Personalkosten, Fremdlabor- sowie Praxis- undLaborausgaben. Die vollständigen Ergebnisse derKostenstrukturerhebung werden im KZBV-Jahrbuch 2017 veröffentlicht,das im Dezember erscheint.Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV: "Diedeutlich gestiegenen Ausgaben, aber auch hohe Bürokratielastenverstärken ohnehin bestehende Vorbehalte bei jungen Zahnärztinnen undZahnärzten gegenüber einer Praxisneugründung. Auch deshalb wird eszunehmend schwieriger, den zahnärztlichen Nachwuchs für dieNiederlassung in einer freiberuflichen Praxis zu gewinnen. Wirbrauchen aber junge Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die qualitativhochwertige, flächendeckende und wohnortnahe Versorgung, die unserePatienten so sehr schätzen, künftig sicherstellen wollen. AlsBerufsstand sehen wir derzeit ein Ungleichgewicht zwischenwirtschaftlichen Chancen und Risiken, bei dessen Beseitigungbesonders die Politik gefragt ist. Sie muss für Praxen wiederattraktive Rahmenbedingungen schaffen."Hohe Investitionen bei zahnärztlicher ExistenzgründungAuch bei der Neugründung einer Einzelpraxis mussten Zahnärzte imJahr 2016 verglichen mit dem Vorjahr tiefer in die Tasche greifen:Mit 528.000 Euro lag dieser Betrag um ganze 9 Prozent über dem Wertfür das Jahr 2015. Diese Zahlen legte kürzlich das Institut derDeutschen Zahnärzte (IDZ) in Köln mit dem InvestMonitor 2016 vor. DasFinanzierungsvolumen einer Einzelpraxisübernahme belief sich nachdieser Erhebung auf 342.000 Euro und lag damit etwa 5 Prozent überVorjahresniveau.Hintergrund - Der InvestMonitor ZahnarztpraxisMit dem InvestMonitor Zahnarztpraxis analysiert das IDZ gemeinsammit der apoBank seit dem Jahr 1984 die für die zahnärztlicheNiederlassung aufgewendeten Investitionen. Die Studie, die vieleweitere Informationen und Daten zum zahnärztlichenInvestitionsverhalten umfasst, kann beim IDZ kostenlos angefordertwerden: Institut der Deutschen Zahnärzte, Universitätsstraße 73,50931 Köln. Zudem steht der aktuelle InvestMonitor als PDF-Dateiunter www.idz-koeln.de zum Download bereit. Träger des IDZ sind dieKZBV und die Bundeszahnärztekammer (BZÄK).Pressekontakt:Kai FortelkaTel: 030 280 179 27Email: presse@kzbv.de