Ausgaben des Staatssektors in der EU im Jahr 2018: Der höchste Anteil der Staatsausgaben entfällt auf soziale Sicherung und Gesundheit - Gesamtausgaben des Staates weiterhin rückläufig (FOTO)

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2018 beliefen sich die Gesamtausgaben des Staates inder Europäischen Union (EU) auf 46,7% des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Seit demJahr 2012, als sie 49,7% des BIP betrugen, sind die Gesamtausgaben im Verhältniszum BIP stetig gesunken. Von den Hauptaufgabenbereichen der Ausgaben des Staatesin EU spielt der Bereich "soziale Sicherung" die weitaus größte Rolle: ImVerhältnis zum BIP machte er im Jahr 2018 19,2% aus. Darauf folgten die Bereiche"Gesundheitswesen" (7,0%), "allgemeine öffentliche Verwaltung" (6,0%) wie etwaauswärtige Angelegenheiten und Staatsschuldentransaktionen, "Bildungswesen"(4,6%) und "wirtschaftliche Angelegenheiten" (4,4%). Auf die Aufgabenbereiche"öffentliche Ordnung und Sicherheit" (1,7%), "Verteidigung" (1,2%),"Freizeitgestaltung, Kultur und Religion" (1,1%), "Umweltschutz" (0,8%) sowie"Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen" (0,6%) entfiel ein geringeresGewicht. Die Daten zu den Ausgaben des Staates nach Aufgabenbereichen sind einerOnline-Veröffentlichung von Eurostat, dem statistischen Amt der EuropäischenUnion, entnommen: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_expenditure_by_function.Anteil der Sozialschutzausgaben im Zusammenhang mit Alter am höchsten inGriechenland und Finnland, am niedrigsten in Irland:Im Jahr 2018 stellte die soziale Sicherung den bedeutendsten Aufgabenbereich derAusgaben des Staates in allen EU-Mitgliedstaaten dar. Das Verhältnis derAusgaben des Staates für soziale Sicherung zum BIP variierte in denEU-Mitgliedstaaten von unter 10% in Irland (9,0%) bis zu knapp einem Viertel inFinnland (24,1%) und Frankreich (23,9%). Fünf Mitgliedstaaten - Finnland,Frankreich, Dänemark, Italien und Österreich - wandten das Äquivalent vonmindestens 20% ihres BIP für soziale Sicherung auf, während Irland, Malta,Lettland, Rumänien, Bulgarien und Tschechien jeweils 12% oder weniger des BIPfür soziale Sicherung aufwandten. Die Ausgaben für soziale Sicherung lassen sichweiter in detaillierte Gruppen aufschlüsseln. Die Gruppe "Alter", welchePensionszahlungen enthält, machte im Jahr 2018 auf EU-Ebene 10,4% des BIP ausund stellte in allen Mitgliedstaaten den größten Teil der Ausgaben für sozialeSicherung dar, wobei Finnland (13,6%) den höchsten Anteil verzeichnete, gefolgtvon Frankreich und Italien (je 13,3%), Griechenland (13,2%) sowie Österreich(12,4%). Dagegen verzeichnete Irland (3,2%) den niedrigsten Anteil seinerAusgaben im Verhältnis zum BIP, gefolgt von Zypern (6,1%), Litauen (6,2%) undden Niederlanden (6,4%).Ausgaben des Staates im Gesundheitswesen am höchsten in Dänemark, imBildungswesen am höchsten in Schweden:Mit Anteilen von mindestens 8% des BIP registrierten Dänemark (8,3%), Österreich(8,2%) und Frankreich (8,1%) unter den Mitgliedstaaten im Jahr 2018 die höchstenAnteile der Ausgaben des Staates für das Gesundheitswesen. Die höchsten Anteileder Ausgaben für die allgemeine öffentliche Verwaltung waren in Griechenland undUngarn (je 8,3%), Finnland (8,0%) und Italien (7,9%) zu beobachten. Schweden mit6,9%, Dänemark (6,4%) sowie Belgien und Estland (je 6,2%) verzeichneten diehöchsten Anteile der Staatsausgaben für das Bildungswesen. In Bezug auf dieAusgaben des Staates für wirtschaftliche Angelegenheiten waren 2018 die höchstenAnteile in Zypern (9,9% des BIP), gefolgt von Ungarn (7,7%), Bulgarien undKroatien (je 6,7%) sowie Belgien (6,6%) festzustellen. Die höchsten Anteile derAusgaben des Staates für öffentliche Ordnung und Sicherheit wurden in Bulgarien(2,5%), Kroatien (2,4%) und Ungarn (2,3%) registriert. Im Jahr 2018 entfielenauf Verteidigung mindestens 2% des BIP in Lettland (2,1%), Estland undGriechenland (je 2,0%). Die höchsten Anteile der Ausgaben des Staates fürFreizeitgestaltung, Kultur und Religion wurden in Ungarn (3,2%) und Estland(2,0%), für Umweltschutz in den Niederlanden (1,4%), Belgien und Griechenland(je 1,3%) und für Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen in Kroatien (1,7%)und Zypern (1,5%) beobachtet.Entwicklung der Gesamtausgaben des Staates:In den ersten drei Jahren der Wirtschafts- und Finanzkrise (2007-2009) stiegendie Staatsausgaben im Verhältnis zum BIP in der EU von 45,6% des BIP im Jahr2007 auf 50,6% im Jahr 2009. Dies war teilweise auf ein niedrigeres BIPzurückzuführen. Abgesehen von einem Anstieg zwischen den Jahren 2011 und 2012(von 49,1% des BIP auf 49,7%) sind sie seitdem stetig gesunken und lagenzwischen 2017 und 2018 unverändert bei 46,7% des BIP. Dieser allmählicheRückgang war zum Teil auf die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, erneutesWirtschaftswachstum sowie antizyklische Reaktionen der Staatsausgabenzurückzuführen. Auch sind in den letzten Jahren einmalige Ausgaben zurUnterstützung von Finanzinstituten zurückgegangen. Nicht alle Aufgabenbereicheder Staatsausgaben haben sich zwischen 2007 und 2018 gleich entwickelt. EinigeAufgabenbereiche haben auch ohne Änderung der Politik eine natürlicheantizyklische Tendenz. So neigen staatliche Ausgaben für Leistungen beiArbeitslosigkeit (Teil der sozialen Sicherung) eher zu einer natürlichenantizyklischen Entwicklung als andere Funktionen, wie etwa staatlicheBildungsausgaben. Während einer Wirtschaftskrise werden mehr Menschenarbeitslos, während die Zahl der Schüler und Studenten stärker vondemografischen Veränderungen abhängt. Zwischen 2007 und 2009 stiegen dieAusgaben für Arbeitslosigkeit in der EU von 1,5% des BIP auf 1,9% und sindseither rückläufig. Im Jahr 2018 lagen sie bei 1,3% des BIP. Die Ausgaben fürdie soziale Sicherung insgesamt stiegen von 17,6% des BIP (2007) auf 19,8%(2009) und lagen 2018 bei 19,2% des BIP. Im gleichen Zeitraum stiegen dieöffentlichen Bildungsausgaben in der EU von 4,7% des BIP (2007) auf 5,1% (2009)und sanken dann schrittweise auf 4,6% (2018).Ausgaben für soziale Sicherung und Gesundheit im Vergleich zu anderenStaatsausgaben gestiegen:"Soziale Sicherung" und "Gesundheitswesen" sind die einzigen Aufgabenbereiche,deren Anteil an den Gesamtausgaben des Staatssektors im Zeitraum von 2007 bis2018 gestiegen ist. In der EU hat sich der Anteil der Sozialschutzausgaben anden Gesamtausgaben von 38,7% auf 41,2% erhöht, während der Anteil derGesundheitsausgaben von 14,3% auf 15,0% der Gesamtausgaben gestiegen ist. ImGegensatz dazu gingen beispielsweise die Staatsausgaben für "Allgemeineöffentliche Verwaltung" von 15,0% der Gesamtausgaben im Jahr 2007 auf 12,9% imJahr 2018 zurück. Während desselben Zeitraums blieben die Staatausgaben für"Öffentliche Ordnung und Sicherheit" und "Umweltschutz" unverändert.