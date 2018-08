Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2018

Wiesbaden (ots) -Bruttoinlandsprodukt, 2. Quartal 2018* +0,5 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)* +2,3 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)* +2,0 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)Die deutsche Wirtschaft ist weiter auf Wachstumskurs: Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) bereits in seiner Schnellmeldung am14. August 2018 mitgeteilt hatte, war das Bruttoinlandsprodukt (BIP)im zweiten Quartal 2018 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um0,5 % höher als im Vorquartal. Im ersten Quartal 2018 hatte es einenetwas schwächeren Anstieg des BIP von 0,4 % gegeben.Wachstumsimpulse zum Vorquartal kamen aus dem Inland Auf derVerwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts kamen die positivenImpulse im Vorquartalsvergleich (preis-, saison- undkalenderbereinigt) vor allem aus dem Inland. Die privaten Haushaltesteigerten ihre Konsumausgaben um 0,3 %, die staatlichenKonsumausgaben waren um 0,6 % höher als im Vorquartal. Auch dieInvestitionen legten zu: In Ausrüstungen wurde 0,3 % und in Bauten0,6 % mehr investiert als im ersten Quartal 2018. Insgesamt stieg dieinländische Verwendung im Vergleich zu den ersten drei Monaten desJahres deutlich um 0,9 Prozent.Im Vergleich zum ersten Quartal 2018 wurden vorläufigenBerechnungen zufolge 0,7 % mehr Waren und Dienstleistungenexportiert. Die Importe stiegen im selben Zeitraum mit + 1,7 %deutlich stärker.Vorjahresvergleich zeigt kräftiges Wirtschaftswachstum ImVorjahresvergleich stieg das preisbereinigte BIP im zweiten Quartal2018 um 2,3 % (erstes Quartal 2018: +1,4 %).Bei kalenderbereinigter Betrachtung ergab sich im zweiten Quartal2018 ein BIP-Wachstum von 2,0 % (nach 2,1 % im ersten Quartal 2018).Es stand ein Arbeitstag mehr zur Verfügung als im zweiten Quartal2017.Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen setzt sich auch im 2. Quartal2018 fort Die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2018 wurde von44,8 Millionen Erwerbstätigen im Inland erbracht, das waren 599 000Personen oder 1,4 % mehr als ein Jahr zuvor (siehe Pressemitteilung301/18 vom 14. August 2018).Die Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden jeErwerbstätigen stieg nach ersten vorläufigen Berechnungen desInstituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) derBundesagentur für Arbeit ebenfalls um 1,4 %. Dasgesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also die Gesamtzahl dergeleisteten Arbeitsstunden aller Erwerbstätigen - erhöhte sich um 2,7%.Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität - gemessen alspreisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde - gingnach vorläufigen Berechnungen gegenüber dem Vorjahr um 0,4 % zurück.Je Erwerbstätigen gerechnet stieg die Arbeitsproduktivität um 1,0 %.Wachstumsimpulse kamen auch im Vorjahresvergleich überwiegend ausdem Inland Im Vorjahresvergleich kamen im zweiten Quartal 2018positive Impulse aus dem Inland: Sowohl die privaten Konsumausgabenals auch die staatlichen Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 1,0%. In Ausrüstungen - darunter fallen hauptsächlich Maschinen undGeräte sowie Fahrzeuge - wurde preisbereinigt 5,4 % mehr investiertals im zweiten Quartal 2017. Die Bauinvestitionen stiegen um 3,2 %,wobei insbesondere in den Bau von Wohnungen mehr investiert wurde alsein Jahr zuvor. Insgesamt stieg die inländische Verwendung um 2,2 %.Vorläufigen Berechnungen zufolge legten im zweiten Quartal 2018neben den Exporten von Waren und Dienstleistungen (+4,2 %) auch dieImporte (+4,1 %) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zu.Bruttowertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen gestiegenAuf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts war diepreisbereinigte Bruttowertschöpfung in allen Wirtschaftsbereichen mitAusnahme der Land- und Forstwirtschaft höher als im zweiten Quartal2017. Die größten Zuwachsraten gab es im Bereich Information undKommunikation (+4,8 %) und im Verarbeitenden Gewerbe (+3,8 %).Insgesamt legte die Bruttowertschöpfung in allen Wirtschaftsbereichenum 2,4 % zu.Arbeitnehmerentgelt kräftig gestiegenIn jeweiligen Preisen gerechnet waren sowohl dasBruttoinlandsprodukt als auch das Bruttonationaleinkommen im zweitenQuartal 2018 um 4,2 % höher als im zweiten Quartal 2017. DasVolkseinkommen nahm den ersten vorläufigen Berechnungen zufolgeinsgesamt um 4,1 % zu, wobei das Arbeitnehmerentgelt mit +4,7 %stärker stieg als die Unternehmens- und Vermögenseinkommen mit +3,0%. Die Bruttolöhne und -gehälter und die Nettolöhne und -gehälter derArbeitnehmer lagen jeweils um 4,9 % über dem Niveau des zweitenQuartals 2017. Im Durchschnitt je Arbeitnehmer stiegen die Löhne undGehälter weniger stark (brutto und netto jeweils um 3,2 %), da auchdie Anzahl der Arbeitnehmer im Vergleich zum Vorjahresquartal zunahm(+1,7 %). Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte erhöhtesich um 3,2 % und damit stärker als die privaten Konsumausgaben injeweiligen Preisen (+2,6 %).Überarbeitung der bisherigen ErgebnisseNeben der Erstberechnung des zweiten Quartals 2018 wurden - wiejedes Jahr im August - auch die bisher veröffentlichten Ergebnisseder letzten vier Jahre (ab 2014) sowie des ersten Quartals 2018überprüft und, soweit erforderlich, revidiert. Die ersten vorläufigenErgebnisse werden mehrmals überarbeitet, um neu verfügbarestatistische Informationen einzuarbeiten. Die Datennutzer könnensomit stets auf bestmögliche Ergebnisse für Analysen und Prognosenzurückgreifen. Wie bereits in der Schnellmeldung vom 14. August 2018berichtet, ergaben sich dabei preisbereinigte Veränderungsraten desjährlichen und vierteljährlichen BIP, die um bis zu 0,5 Prozentpunktevon den bisher veröffentlichten Ergebnissen abweichen. Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.