Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2017

Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs: Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) bereits in seiner Schnellmeldung am15. August 2017 mitgeteilt hatte, war das Bruttoinlandsprodukt (BIP)im zweiten Quartal 2017 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um0,6 % höher als im Vorquartel. Im ersten Quartal 2017 hatte es nachneuesten Berechnungen einen etwas kräftigeren Anstieg des BIP von 0,7% gegeben.Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts kamen diepositiven Impulse im Vorquartalsvergleich (preis-, saison- undkalenderbereinigt) aus dem Inland. Die privaten Haushalte steigertenihre Konsumausgaben kräftig um 0,8 %, die staatlichen Konsumausgabenwaren um 0,6 % höher als im Vorquartal. Auch die Investitionen legtennochmals zu: In Ausrüstungen wurde 1,2 % und in Bauten 0,9 % mehrinvestiert als im ersten Quartal 2017. Insgesamt stieg dieinländische Verwendung im Vergleich zu den ersten drei Monaten desJahres deutlich um 1,0 Prozent.Aus dem Ausland kamen gemischte Signale: Im Vergleich zum erstenQuartal 2017 wurden vorläufigen Berechnungen zufolge 0,7 % mehr Warenund Dienstleistungen exportiert. Die Importe stiegen im selbenZeitraum mit + 1,7 % deutlich stärker. Dadurch dämpfte derAußenbeitrag - also die Differenz aus Exporten und Importen -rechnerisch mit - 0,3 Prozentpunkten das Wirtschaftswachstum.Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf denVorjahresvergleich:Im Vorjahresvergleich stieg das preisbereinigte BIP im zweitenQuartal 2017 um 0,8 % (erstes Quartal 2017: + 3,2 %). Allerdings warder Kalendereffekt in den ersten beiden Quartalen 2017überdurchschnittlich stark, da es unter anderem aufgrund der spätenLage von Ostern im ersten Quartal drei Arbeitstage mehr und imzweiten Quartal drei Arbeitstage weniger als im Vorjahr gab. Somitergibt sich bei kalenderbereinigter Betrachtung im zweiten Quartal2017 ein BIP-Wachstum von 2,1 % (nach 2,0 % im ersten Quartal 2017).Die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2017 wurde von 44,2Millionen Erwerbstätigen im Inland erbracht, das waren 664 000Personen oder 1,5 % mehr als ein Jahr zuvor (siehe Pressemitteilung282/17 vom 17. August 2017).Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität - gemessen alspreisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen - ginggegenüber dem Vorjahr um 0,7 % zurück. Je Erwerbstätigenstunde stiegdie Arbeitsproduktivität dagegen vorläufigen Berechnungen zufolge um1,2 %, da die Erwerbstätigen im zweiten Quartal 2017 insgesamtweniger Stunden arbeiteten als ein Jahr zuvor.Auch im Vorjahresvergleich kamen im zweiten Quartal 2017 diepositiven Impulse aus dem Inland: Die privaten Konsumausgaben stiegenpreisbereinigt um 1,6 %, die staatlichen Konsumausgaben um 1,5 %. DieInvestitionen entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahrunterschiedlich: Während in Ausrüstungen - darunter fallenhauptsächlich Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge - preisbereinigt0,7 % weniger investiert wurde als im zweiten Quartal 2016, stiegendie Investitionen in Bauten um 2,9 %. Der Außenbeitrag bremsterechnerisch das Wirtschaftswachstum (- 1,0 Prozentpunkte): Es wurdenpreisbereinigt zwar 1,0 % mehr Waren und Dienstleistungen exportiertals vor einem Jahr, die Importe stiegen im selben Zeitraum mit + 3,8% aber deutlich stärker.Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts war diepreisbereinigte Bruttowertschöpfung insgesamt um 0,6 % höher als imzweiten Quartal 2016. Die größten Zuwachsraten gab es in denBereichen Information und Kommunikation (+ 3,7 %), Baugewerbe (+ 1,5%) sowie Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit (+ 1,1%). Im Verarbeitenden Gewerbe ging die Wirtschaftsleistung imVergleich zum Vorjahr dagegen um 0,5 % zurück. Auch bei den Finanz-und Versicherungsdienstleistern war die Veränderungsrate negativ (-0,4 %).In jeweiligen Preisen gerechnet war das Bruttoinlandsprodukt imzweiten Quartal 2017 um 2,3 % und das Bruttonationaleinkommen um 2,7% höher als im zweiten Quartal 2016. Das Volkseinkommen nahminsgesamt um 2,4 % zu, wobei die Unternehmens- und Vermögenseinkommenden ersten vorläufigen Berechnungen zufolge um 1,6 % zurückgingen,während das Arbeitnehmerentgelt mit + 4,2 % deutlich zunahm. DieBruttolöhne und -gehälter der Arbeitnehmer lagen um 4,3 % über demNiveau des zweiten Quartals 2016, die Nettolöhne und -gehälter um 3,7%. Im Durchschnitt je Arbeitnehmer stiegen die Löhne und Gehälterweniger stark (brutto und netto jeweils um 2,5 %), da auch die Anzahlder Arbeitnehmer im Vergleich zum Vorjahresquartal zunahm (+ 1,7 %).Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte erhöhte sich mit +3,2 % im gleichen Umfang wie die privaten Konsumausgaben injeweiligen Preisen.Neben der Erstberechnung des zweiten Quartals 2017 wurden - wiejedes Jahr im August - auch die bisher veröffentlichten Ergebnisseder letzten vier Jahre (ab 2013) sowie des ersten Quartals 2017überarbeitet und, soweit erforderlich, revidiert. Wie bereits in derSchnellmeldung vom 15. August 2017 berichtet, ergaben sich dabeipreisbereinigte Veränderungsraten des jährlichen undvierteljährlichen BIP, die um bis zu 0,4 Prozentpunkte von den bisherveröffentlichten Ergebnissen abweichen. In einzelnen Komponenten desBIP fallen die Korrekturen deutlich größer aus. Insbesondere dieVeränderungsraten des BIP für die Quartale und das Jahr 2014 wurdenüberwiegend nach oben korrigiert. Darüber hinaus kann es, wie üblichbei saison- und kalenderbereinigten Reihen, zu geänderten Ergebnissenin der gesamten Zeitreihe ab 1991 kommen.Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen können aufden Internetseiten des Statistischen Bundesamts abgerufen werden. Inder Fachserie 18 "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen", Reihe 1.2"Vierteljahresergebnisse" sowie Reihe 1.3 "SaisonbereinigteVierteljahresergebnisse nach Census X-12-ARIMA und BV 4.1" stehentiefer gegliederte Ergebnisse zur Verfügung. Diese und weitereVeröffentlichungen sind unter www.destatis.de --> Publikationenerhältlich. Ein ausführlicher Qualitätsbericht für dieVolkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen findet sich unterwww.destatis.de --> Publikationen --> Qualitätsberichte -->Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen.