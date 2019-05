Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 1. Quartal 2019

Wiesbaden (ots) -Bruttoinlandsprodukt, 1. Quartal 2019+0,4 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)+0,6 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)+0,7 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahresbeginn gewachsen: Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) bereits in seiner Schnellmeldung am15. Mai 2019 mitgeteilt hatte, war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im1. Quartal 2019 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,4 %höher als im 4. Quartal 2018. Zuletzt war die deutscheWirtschaftsleistung mit -0,2 % im 3. und 0,0 % im 4. Quartal 2018leicht rückläufig beziehungsweise stagnierte.Wachstumsimpulse zum Vorquartal vor allem aus dem InlandPositive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (preis-, saison-und kalenderbereinigt) vor allem aus dem Inland: In Ausrüstungenwurde 1,2 % mehr investiert als im 4. Quartal 2018. DieBauinvestitionen stiegen sogar um 1,9 %. Zudem steigerten dieprivaten Haushalte ihre Konsumausgaben um 1,2 %. Einen ähnlichstarken Anstieg der privaten Konsumausgaben gab es zuletzt 2011. Diestaatlichen Konsumausgaben hingegen waren rückläufig (-0,3 %). DieNachfrage aus dem Ausland ist ebenfalls gestiegen. Den vorläufigenBerechnungen zufolge wurden insgesamt 1,0 % mehr Waren undDienstleistungen exportiert als im 4. Quartal 2018. Die Importeerhöhten sich im selben Zeitraum etwas schwächer (+0,7 %).Bruttoinlandsprodukt auch im Vorjahresvergleich gestiegenIm Vorjahresvergleich war das preisbereinigte BIP im 1. Quartal2019 um 0,6 % höher (kalenderbereinigt: 0,7 %) als ein Jahr zuvor. Im4. Quartal 2018 hatte das preisbereinigte BIP um 0,9 %(kalenderbereinigt: 0,6 %) und im 3. Quartal 2018 um 1,1 %(kalenderbereinigt: 1,1 %) höher gelegen als in den jeweiligenVorjahresquartalen.Rückgang der ArbeitsproduktivitätDie Wirtschaftsleistung im 1. Quartal 2019 wurde von 44,9Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 481 000 Personen oder1,1 % mehr als ein Jahr zuvor (siehe Pressemitteilung 190/19 vom17.05.2019).Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität - gemessen alspreisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde - istim 1. Quartal 2019 nach vorläufigen Berechnungen gegenüber demVorjahr um 0,8 % gesunken. Je Erwerbstätigen gerechnet fiel derRückgang der Arbeitsproduktivität mit -0,5 % etwas geringer aus. ImDurchschnitt wurden je Erwerbstätigen etwas mehr Arbeitsstundengeleistet als ein Jahr zuvor. Dies ergaben erste vorläufigeBerechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung(IAB) der Bundesagentur für Arbeit.Wachstumsimpulse auch im Vorjahresvergleich aus dem InlandAuch im Vorjahresvergleich kamen die Wachstumsimpulse im 1.Quartal 2019 vor allem aus dem Inland: Die privaten Konsumausgabenstiegen um 1,1 %, die staatlichen Konsumausgaben um 1,4 %. InAusrüstungen wurde preisbereinigt 2,3 % mehr investiert als im 1.Quartal 2018. Die Bauinvestitionen legten deutlich um 5,3 % zu.Insgesamt war die inländische Verwendung um 1,6 % höher als ein Jahrzuvor.Im 1. Quartal 2019 wurden vorläufigen Berechnungen zufolge 1,5 %mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als im 1. Quartal 2018. Imselben Zeitraum stiegen auch die Importe, der Anstieg fiel mit 4,1 %aber deutlich stärker aus.Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe rückläufigAuf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts war diepreisbereinigte Bruttowertschöpfung im 1. Quartal 2019 mit Ausnahmedes Verarbeitenden Gewerbes (-2,4 %) in allen Wirtschaftsbereichenhöher als ein Jahr zuvor: Die größten Zuwachsraten gab es imBaugewerbe (+4,6 %), der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (+4,7%) und im Bereich der Information und Kommunikation (+3,1 %).Insgesamt war die preisbereinigte Bruttowertschöpfung allerWirtschaftsbereiche um 0,5 % höher als im 1. Quartal 2018.Arbeitnehmerentgelt kräftig gestiegenIn jeweiligen Preisen gerechnet waren das Bruttoinlandsprodukt unddas Bruttonationaleinkommen im 1. Quartal 2019 um 2,7 % höher als im1. Quartal 2018. Das Volkseinkommen, das sich aus demArbeitnehmerentgelt sowie den Unternehmens- und Vermögenseinkommenzusammensetzt, nahm insgesamt um 2,2 % zu. Dabei entwickelten sichdie beiden Komponenten sehr unterschiedlich: Während dasArbeitnehmerentgelt um 4,7 % höher war als im 1. Quartal 2018, gingendie Unternehmens- und Vermögenseinkommen nach ersten vorläufigenBerechnungen um 2,6 % zurück. Die Bruttolöhne und -gehälter derArbeitnehmer waren um 4,6 %, die Nettolöhne und -gehälter um 4,9 %höher als vor einem Jahr. Im Durchschnitt je Arbeitnehmer stiegen dieLöhne und Gehälter weniger stark (brutto um 3,1 % und netto um 3,5%), da auch die Anzahl der Arbeitnehmer im Vergleich zumVorjahresquartal zunahm (+1,4 %). Das verfügbare Einkommen derprivaten Haushalte erhöhte sich um 3,2 % und damit stärker als dieprivaten Konsumausgaben in jeweiligen Preisen (+2,4 %).Überarbeitung der bisherigen ErgebnisseNeben der Erstberechnung des 1. Quartals 2019 wurden auch diebisher veröffentlichten Ergebnisse des letzten Jahres überarbeitetund, soweit erforderlich, neu verfügbare statistische Informationenin die Berechnungen der Ergebnisse einbezogen. Wie bereits in derSchnellmeldung vom 15. Mai 2019 berichtet, ergaben sich dabei für dasBruttoinlandsprodukt keine Änderungen der bisherigen Ergebnisse. Ineinzelnen Komponenten des BIP kann es - ebenso wie bei den saison-und kalenderbereinigten Reihen - wie üblich zu geänderten Ergebnissenkommen.Weiterführende InformationenErgebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen können aufden Internetseiten des Statistischen Bundesamts abgerufen werden. Inder Fachserie 18 "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen", Reihe 1.2"Vierteljahresergebnisse" sowie Reihe 1.3 "SaisonbereinigteVierteljahresergebnisse nach Census X-12-ARIMA und BV 4.1" stehentiefer gegliederte Ergebnisse zur Verfügung. Diese und weitereVeröffentlichungen sind unter www.destatis.de de --> Themen -->Wirtschaft --> Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt--> Publikationen erhältlich. Ein ausführlicher Qualitätsbericht fürdie Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen findet sich unterwww.destatis.de --> Methoden --> Qualität --> Qualitätsberichte -->Wirtschaft --> Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Inlandsprodukt.Anschauliche aktualisierte Ergebnisse finden sich zudem im neuen,interaktiven VGR-Dashboard unterhttps://service.destatis.de/DE/vgr_dashboard/bip.html.