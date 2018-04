Ausblick zählt nicht / Rein optische Beeinträchtigung durch Mülltonnen ist hinzunehmen (FOTO)

Berlin (ots) -Irgendwo müssen sie Platz finden innerhalb einer Wohnanlage - dieMülltonnen. Damit hat ein Mieter nach Auskunft des Infodienstes Rechtund Steuern der LBS zu leben, auch wenn es ihm persönlichverständlicherweise nicht gefällt. (Amtsgericht Brandenburg an derHavel, Aktenzeichen 31 C 156/16)Der Fall: Die Vermieterin ließ den Müllplatz innerhalb einerWohnanlage verlegen. Die Begründung dafür: Am neuen Standort seiendie Tonnen für alle Mieter besser erreichbar. Das gefiel einemBetroffenen nicht, der im Erdgeschoss wohnte und nun die Tonnen vorseinen Augen hatte. Die Entfernung von seinem Fenster zum Müllplatzbetrug lediglich zehn Meter. Er minderte auf Grund dieser Belästigungdie monatliche Bruttomiete um zehn Prozent. Die Angelegenheit landeteschließlich vor dem Kadi, weil der Eigentümer damit nichteinverstanden war.Das Urteil: Grundsätzlich gehöre es zum vertragsgemäßen Gebraucheiner Wohnanlage, dass die Vermieterin "einen zumutbaren Platz zumAufstellen von Mülltonnen" auswähle, entschied das AmtsgerichtBrandenburg. Die Gebrauchstauglichkeit seiner Wohnung für denbetroffenen Mieter sei nur unerheblich gemindert, er habe kein Rechtzu Kürzungen der monatlichen Zahlungen. Geräusche durch das Öffnenund Schließen der Tonnen und gewisse Geruchsbelästigungen zählten zumüblichen Lebensrisiko von jemandem, der im Erdgeschoss einer größerenAnlage eine Wohnung angemietet habePressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell