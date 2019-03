Der Ausblick von General Electric für den Bereich Power wird nicht schön sein

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die jüngsten Ergebnisse von General Electric (WKN:851144) zum vierten Quartal waren recht gut, aber der fehlende Ausblick wird nicht allen Investoren gefallen. Insbesondere die mangelnde Prognose für das Segment Power schafft Unsicherheit über seine zukünftige Ausrichtung. GE Power muss sich erholen, um die Sorgen um das Ergebnis und den Cashflow auszuräumen, sollte sich das globale Wachstum abschwächen und sich dies in Zukunft auf das Ergebnis von GE Aviation auswirken. Werfen wir einen Blick darauf, was zu erwarten ist, wenn GE endlich einen Ausblick für das Power-Segment gibt – etwas, was CEO Larry Culp versprochen hat, bald zu tun.

Was die Bullen von GE erwartet haben

Im Hinblick auf den Quartalsbericht hofften wir alle, die GE im Jahr 2019 positiv einschätzen, dass das vierte Quartal einen Wendepunkt für GE Power markieren würde. Schließlich könnten sich einige der Probleme, wie z. B. der Ausfall der Schaufelturbine, kurzfristig beheben lassen. Einige der anderen Probleme könnten mittelfristig gelöst werden – wie z. B. die operativen Probleme, die Verkleinerung der Kapazitäten und die Neugestaltung der Art und Weise, wie GE darüber nachdenkt, wie das Unternehmen Gewinne und Cashflows aus seinen Energiedienstleistungsverträgen prognostiziert.

Die Hoffnung war, dass das Management alle Anstrengungen unternehmen würde, um die Verluste bei GE Power einzudämmen, um die Erwartungen an die zukünftigen Margen zurückzusetzen, um von einer niedrigen Ausgangsbasis zu wachsen.

Leider bekamen die Investoren die niedrige Ausgangsbasis, aber keinen geänderten Ausblick – und auch keinen ermutigenden Kommentar, dass das Power-Segment fest auf dem Weg zur Besserung sei.

Nach einem Verlust von 631 Mio. US-Dollar bei GE Power im dritten Quartal verzeichnete das Segment im vierten Quartal einen Verlust von 872 Mio. US-Dollar und damit einen Verlust im Gesamtjahr von 808 Mio. US-Dollar. Man sollte sich daran erinnern, dass das Unternehmen zu Beginn des Jahres mit einem Gewinn von rund 2,45 Mrd. US-Dollar aus dem Segment gerechnet hat. Darüber hinaus gaben Culp und CFO Jamie Miller bekannt, dass das Stromsegment 2018 einen Mittelabfluss von 2,7 Mrd. US-Dollar verzeichnete.

Fehlende Informationen

Wenn man sich die Verkündung der Quartalsergebnisse ansieht, hat der Mangel an Details zu den wichtigen Fragen nicht viel für den oben beschriebenen bullischen Fall beigetragen.

Zum Beispiel, als der Analyst von Barclays, Julian Mitchell, nach dem Gewinn des Power-Segments fragte, ohne dass Gebühren und Projektüberschreitungen ausgeklammert wurden – vielleicht um herauszufinden, was GEs zugrunde liegende Erträge aus dem Power-Bereich ohne die einmaligen Probleme sein könnten –, wurden ihm keine spezifischen Details mitgeteilt.

Der Analyst von Goldman Sachs Joe Ritchie fragte, ob sich der Abfluss von 2,7 Mrd. US-Dollar an freiem Cashflow bei GE Power im Jahr 2018 verbessern oder verschlechtern würde. Auch bei dieser Frage lehnte es das Management ab, Einzelheiten zu nennen.

Als Cowens Gautam Khanna eine wichtige Frage stellte, wann die Preise im transaktionalen Sekundärmarkt voraussichtlich sinken werden und wie sich die Preise im Vergleich zu vor einem Jahr entwickeln werden, verwies Russell Stokes, der ehemalige Leiter von GE Power, auf die internen Verbesserungen, die das Management mit seinen transaktionalen Dienstleistungen erzielen soll. Die Vertragsdienstleistungen von GE Power entwickelten sich gut.

Darüber hinaus argumentierte der ehemalige CEO John Flannery, dass GE Power die Marge von 5,6 % im Jahr 2017 auf 10 % in einigen Jahren verbessern könnte, teilweise bis hin zur Maximierung des Wertes seiner transaktionalen Dienstleistungen. Die Verbesserung verlief jedoch schleppend, da Miller feststellte, dass sie bei den Transaktionsdienstleistungen „in einigen Fällen eine Margenerhöhung um 10, 12, 15 [Hundertstel Prozentpunkte]“ gesehen hatte. Sie fügte hinzu, dass „es das ganze Jahr über stetig zugenommen hat“, aber GE „sieht noch nicht alles, vor allem wegen Problemen bei der Ausführung vor Ort und operativen Problemen“.

Das sind bei weitem nicht ein bis zwei Prozentpunkte, die Flannery als mittelfristiges Ziel für eine Verbesserung der Marge bei Transaktionsdienstleistungen festgelegt hat.

Was Culp dagegen unternimmt

Positiv zu vermerken ist, dass Culp die notwendigen Maßnahmen zur Kostensenkung und Restrukturierung von GE Power ergreift. Die Aufteilung in zwei Einheiten (Gas und -dienstleistungen in einer Einheit, der Rest in einer anderen Sparte) wird es einfacher machen, eine von ihnen zu verkaufen/zusammenzuschließen und könnte die Transparenz über die Leistung verbessern.

Darüber hinaus bedeutet die Verlagerung der Netz-, Solar- und Speicheranlagen von GE in das Geschäft mit erneuerbaren Energien, dass das Letztere nun über ein „End-to-End-Angebot für Kunden aus dem Bereich der erneuerbaren Energien verfügt, da die Nachfrage nach erneuerbarer Stromerzeugung und Netzintegration weltweit weiter wächst“, so Culp.

Was können die Investoren von der Prognose erwarten?

Zusammenfassend scheint es wahrscheinlich, dass die kurzfristige Prognose für das Power-Segment nicht schön sein wird, aber wie sieht es mittelfristig aus? Die Ratingagentur Fitch hat angekündigt, dass sie das Rating von GE herabsetzen könnte, wenn GE Power nicht auf dem besten Weg ist, bis 2020 die Gewinnschwelle zu erreichen, mit Erwartungen oder einer Margenverbesserung im mittleren bis hohen einstelligen Bereich.

Die Anleger sollten sich freuen, wenn Culp ihnen diese Art vom Ausblick gibt. Schließlich wird die Verbesserung der Gerätemargen in einem rückläufigen Endmarkt schwierig sein, und wir haben bereits gesehen, dass die Margenerhöhung bei transaktionalen Dienstleistungen schwierig ist. Das lässt im Grunde genommen nur Kostensenkungen übrig – etwas, von dem Flannery dachte, dass es mittelfristig drei bis fünf Prozentpunkte zur Margenerhöhung beitragen könnte.

Alles in allem ist das Wichtigste der Ausblick für die GE Power-Marge. Ausgehend von den 5,6 % im Jahr 2017 ist es durchaus möglich, dass Culp diese bis 2020 zu einem hohen einstelligen Wert führt. Wenn er das tut, dann könnte der Aufstieg der Aktie im Jahr 2019 einen zweiten Aufwind bekommen.

