San Francisco (ots) -"Die globale Führungsrolle bei Handel, Wirtschaftswachstum undMarkt-Performance ist womöglich an einem Wendepunkt angekommen", sagtRobert Horrocks, Chief Investment Officer (CIO) desAsien-Spezialisten Matthews Asia, in seinem Rückblick 2018 undAusblick 2019 für die asiatischen Märkte. Horrocks sieht die Erträgein Asien (ex Japan) im kommenden Jahr von einer sehr niedrigen Basisauf Bewertungen steigen, die attraktiv für Anleger mit einemlangfristigen Fokus sind.Den US-Aktienmärkten hingegen gehe nach ihrem bemerkenswerten Laufin den vergangenen neun Jahren allmählich die Luft aus - und Anlegerin US-Aktien sollten nicht mit einem weiteren Geschenk in Form einerunternehmerfreundlichen Steuersenkung rechnen wie 2018. DieBewertungen im MSCI Asia ex Japan Index lägen bei einem niedrigenKurs-Gewinn-Verhältnis von 11,3, was einem 30-prozentigen Abschlagauf die USA entspräche. "Das ist ziemlich extrem", urteilt Horrocks.Er beschreibt, dass er in diesem Jahr "überrascht und frustriert"über die Unfähigkeit der politischen Führer in den USA und Chinagewesen sei, ihre Handelsstreitigkeiten beizulegen. DochÜberschriften zum "Handelskrieg" zwischen den beiden großen Nationensowie kurzfristige Stimmungen überschatteten aus Sicht des CIO einigelangfristige Betrachtungen: Nicht die Handelszölle seien derwesentliche Auslöser hinter den jüngsten Markteinbrüchen gewesen -vielmehr habe eine straffere Geldmarktpolitik (in den USA und inChina) den Bullenmarkt zum Ende gebracht. "Das Geld in China istknapper, als ich erwarte habe - und die Währungspolitik iststraffer.""Als langfristige Investoren wissen wir, dass sich Märkte inZyklen, nicht in geraden Linien bewegen", erklärt Horrocks. "Und derderzeitige Kreislauf in den asiatischen Märkten weist darauf hin,dass sehr viel Schmerz in der Region bereits eingepreist ist."Auch Horrocks' Kollege, der ausgewiesene China-Experte AndyRothman, beleuchtet in seinem Ausblick für 2019 die Beziehungenzwischen den USA und China und vor allem Chinas Binnenwirtschaft.Nach dem Treffen der beiden Staatschefs, Donald Trump und Xi Jinping,auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires vorletzte Woche sieht Rothmaneinen positiven Wandel in Umgangston und Richtung der bilateralenBeziehungen, welche Beteiligung über Konfrontation zu stellenscheinen. "Die Aussichten für einen substanziellen Fortschritt sindnun wesentlich besser als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt derTrump-Amtszeit", sagt Rothman."Doch unabhängig von der Temperatur der Beziehungen zu Washingtonwird China im kommenden Jahr fortfahren, seine Politik feinabzustimmen. Diese wird auf mehr Steuerkürzungen, einen moderatenAnstieg bei den Infrastrukturausgaben und eine höhere Kreditvergabean private Firmen setzen", prophezeit Rothman. 86 Prozent derBeschäftigung in den Städten Chinas gehe auf das Konto von kleinerenUnternehmen im privaten Sektor.2019 werde Chinas Wirtschaft zudem "die weltbeste Konsum-Story"bleiben. Chinas Ökonomie sei längst nicht mehr vom Export getrieben.Die Inlandsnachfrage mache mittlerweile mehr als zwei Drittel desgesamten Wirtschaftswachstum des Landes aus. "Die Aussicht, dassTrump zu einem Handelsstreit zurückkehrt, wiegt deshalb nicht schwerin meinem Ausblick", so Rothman. Schließlich habe Chinas Regierungnoch keinen ihrer Hebel betätigt, mit dem sie die Wirtschaftankurbeln kann. "Die Regierung ist völlig zufrieden mit demmomentanen Zustand der Wirtschaft, denn sie möchte sich auchweiterhin auf den Abbau von Risiken konzentrieren und sieht, dassTrumps Strafzölle bislang keinen nennenswerten Eindruck hinterlassenhaben."Matthews Asia ist der größte spezialisierte Anbieter fürasiatische Investments in den USA mit einem verwalteten Vermögen von29,1 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2018). Seit seinerGründung 1991 verfolgt Matthews Asia einen fundamental getriebenenBottom-up-Investmentstil, der auf langfristige Performance zielt.Außerhalb der Vereinigten Staaten bietet Matthews Asia zwölfSICAV-Fonds an. Weitere Informationen sowie ausführlicheResearch-Berichte zu den Märkten Asiens lesen Sie auf derinternationalen Website von Matthews Asia: global.matthewsasia.com.Pressekontakt:Hagen GerleGerle Financial Communications LtdTel.: +44 1460 221 581E-Mail: hg@gerle-communications.co.ukOriginal-Content von: Matthews Asia, übermittelt durch news aktuell