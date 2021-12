Ausblick auf den Aktienmarkt 2022 - Robert Halver (Baader Bank) zu Gast im Podcast #Volatility

Frankfurt am Main (ots) -- Podcast-SPECIAL: Bulle oder Bär? - Ausblick auf den Aktienmarkt 2022- Hör-Tipp: Mittwoch, 8. Dezember, ab 7.00 Uhr- Abrufbar bei Apple Podcasts sowie Spotify und weiteren Plattformen- Kuratiert von Börsen-Zeitung und QC PartnersDie jüngsten Korrekturen zeigen deutlich, wie schnell sich die Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten drehen kann. Auf welche Turbulenzen müssen sich Anlegerinnen und Anleger im kommenden Jahr einstellen? Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, und Thomas Altmann, Leiter Portfoliomanagement von QC Partners, geben einen Ausblick auf das Aktienjahr 2022.Hör-Tipp: Mittwoch, 8. Dezember, ab 7.00 Uhr.Jetzt reinhören bei Apple Podcasts oder bei Spotify.Details zum Podcast-SPECIAL am 8. DezemberWirtschaftsnachrichten und Anlagestrategien verstehen: Im #Volatility-Podcast-SPECIAL sprechen Robert Halver und Thomas Altmann mit Christiane Lang und Franz Công Bùi aus dem Redaktionsteam der Börsen-Zeitung über die Top-Themen für das Börsenjahr 2022.- Bremst die vierte Corona-Welle den Aufschwung?- Bleiben Inflation und Geldpolitik bestimmende Faktoren?- Welche Erkenntnisse liefern Unternehmensgewinne und Fundamentaldaten?- Müssen sich Anlegerinnen und Anleger auf weitere Turbulenzen einstellen?- Wie wirken sich Markttrends auf Anlagestrategien und Portfolien aus?Der Podcast richtet sich an private und institutionelle Anleger.*****Über den Podcast Hashtag Volatility (#Volatility)Aktuelles Börsengeschehen. Hören mit Gewinn. Die unverzichtbare Nachrichtenquelle für moderne Finanzentscheider. Alle 14 Tage neu. Immer mittwochs. Abrufbar ab 7.00 Uhr. Reinhören und abonnieren bei Apple Podcasts oder Spotify.Über QC PartnersQC Partners ist eine eigentümergeführte Asset-Management-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist auf werthaltige und weitgehend unkorrelierte Investmentstrategien spezialisiert. Weitere Informationen unter: qcpartners.comÜber Börsen-ZeitungDie Börsen-Zeitung ist die einzige ausschließlich auf den Finanzsektor ausgerichtete Zeitung Deutschlands. Sie erscheint täglich dienstags bis sonnabends und berichtet über die aktuellen Entwicklungen an den deutschen und internationalen Finanzplätzen. Weitere Informationen unter: boersen-zeitung.dePressekontakt:Kontakt QC PartnersStephan BeismannGeschäftsführender PartnerGoethestraße 1060313 Frankfurt am MainT: +49 (69) 505000672Original-Content von: QC Partners, übermittelt durch news aktuell