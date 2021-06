Ausblick: Tec-Aktien: Ein Kauf!

Liebe Leser, an den Aktienmärkten geht es wieder voran. Gestern hat zum Abendhandel der Dow Jones insgesamt wieder ein kleines Plus geschafft. Nun sieht es so aus, als sei die kleine Krise wegen der Inflationsängste wieder überstanden. Die neuen Favoriten sind die Tecaktien. Tecaktien legen schneller zu Zunächst die gute Nachricht für den Dow Jones. Nach 1,8 % Plus am Vortag ging es zwar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!