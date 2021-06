Ausblick des Tages – Weitere Rekordjagd

Liebe Leser,

an den Börsen setzt sich in dieser Woche die Rekordfahrt vermutlich fort. In den vergangenen Handelstagen an den Aktienmärkten ging es teils bereits auf beeindruckende Höhen. Die Stimmung ist gut. Unter anderem ist auch die EZB inzwischen (noch) optimistischer. Für das BIP 2021 erwartet die EZB nun einen Wert von 4,6 %. Dies erklärt die gute Stimmung an den Märkten.

