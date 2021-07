Ausblick des Tages: Rekorde über Rekorde was passiert mit Evonik und Grenke?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Liebe Leser,

die Indizes in den USA haben gestern weitere Gewinne vorgelegt. Am Abend schaffte der S&P 500 den nächsten Rekord und ging mit 4.319,94 Punkten aus dem Handel – so hoch und gut wie noch nie. Auch der Dow Jones gewann – und damit hat der Dax vor dem heutigen Handelstag gute Vorgaben. Es wäre nicht überraschend, wenn der Index den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung