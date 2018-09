Ausblick Richemont: Organisches Umsatzwachstum 5 Mte von +9 Prozent erw.

Zürich (awp) - Der Luxusgüterhersteller Richemont wird am Montag, 10. September, nicht nur die ordentliche Generalversammlung abhalten, sondern auch über die Umsatzentwicklung in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 (per Ende August) berichten. Insgesamt haben neun Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.