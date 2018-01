Ausblick RWE: Hohe Dividenden, mehr als 20 % Kursplus!

Liebe Leser,

RWE hat ein schwieriges Jahr hinter sich, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf eine deutliche Berg- und Talfahrt. Dabei musste die Aktie deutliche Rückschläge gerade zum Ende des Jahres hinnehmen, die indes auch neue Einstiegschancen eröffnen. Geht es nach Charttechniker, sind hohe Dividenden nicht das einzige Kaufargument, vielmehr biete der Kurs die Chance auf Gewinne von 20 % oder sogar über 40 %. Im Einzelnen: Im Verlauf des Jahres hat die Aktie immerhin ein Plus von 44 % geschafft. Dies ist ein erster Schritt aus einem langen Tief gewesen, nachdem der Wert langfristig noch immer in einem massiven Loch steckt. Auf Basis von 10 Jahren verlor RWE ungefähr 82 %. Innerhalb von fünf Jahren ging es um 46 % nach unten. Und in drei Jahren gab die Aktie gleich um 34 % nach. Insofern ist das vergangene Jahr ein Zeichen für die langfristige Trendumkehr.

Allerdings ging es gerade in den letzten vier Wochen des zurückliegenden Jahres gleich um fast 12 % nach unten. Die beiden vergangenen Wochen brachten einen Abschlag von 2,7 %. In einer Woche ging es um 0,6 % nach unten. Charttechnisch betrachtet sollten derzeit 16,50 Euro bzw. 16 Euro noch etwas Unterstützung bieten. Immerhin verläuft bei 16,78 Euro das 6-Monats-Tief vom 21. Dezember 2017. Bis dahin hat die Aktie kaum einen nennenswerten Vorsprung. Nach oben warten noch Hürden in Höhe von 18 Euro. Dann sind erst 20 Euro eine ernsthafte Herausforderung.Charttechniker verweisen zudem gerne auf das 2-Jahres-Hoch 23,15 Euro, das am 8. November 2017 markiert worden war. 27 % Potenzial warten. Wichtige neue Nachrichten gab es dabei nicht. 55 % aller Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten, niemand verkauft unter den derzeitigen Bedingungen.

Technische Analysten: Aktie ein Verkauf!

Allerdings warnen technisch orientierte Analysten. Die Aktie generiere ein Verkaufssignal, da der GD200 bei 18,54 Euro und dabei 8,3 % entfernt verlaufe. Insofern sei Vorsicht geboten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.