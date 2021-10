Ausblick: Plug Power – ist das ein Kauf?

Liebe Leser,

in den kommenden Stunden wird die Aktie von Plug Power im Fokus stehen. Der US-Wert hat in den vergangenen Tagen deutlich stärker zugelegt als etwa die Titel von Nel Asa oder Ballard Power. Die Aktie ist zudem stärker als die Konkurrenz aus Großbritannien von ITM Power. Dies gilt es in diesen Stunden zu beachten – denn der Trend hat jetzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung