Ausblick Nordex: Jetzt doch ein klarer Kauf?

die Aktie von Nordex hat im abgelaufenen Jahr die Analysten und Investoren ins Schwitzen gebracht. Der Titel musste nach einem massiven Kursrutsch zu den absoluten Verkaufskandidaten gerechnet werden. Diese Phase allerdings ist nun offenbar vorbei. Zum Jahresende deuteten die Kursentwicklungen an, dass es demnächst massiv nach oben gehen kann. Dabei seien Kursgewinne von über 25 % möglich, heißt es mit Blick auf die schnellen Kursaufschläge. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich formal in einem charttechnischen Abwärtstrend, der allerdings in den zurückliegenden Wochen gestoppt worden ist. Der Wert schaffte ausgehend vom bisherigen 4-Jahres-Tiefpunkt bei 7,18 Euro einen Turnaround und gewann 24 %. Allein in den zurückliegenden vier Wochen gelang ein Aufschlag von deutlichen 10 %. Damit hat sich das Jahresbild deutlich verbessert. Indes: Innerhalb des ganzen Jahres ging es für Nordex um 56 % nach unten. In den zurückliegenden sechs Monaten wurde ein Abschlag in Höhe von 26 % verzeichnet. Das begründet den langfristigen charttechnischen Baisse-Modus. Dennoch: Bei 9 Euro ist nun eine erste wichtige Hürde in der schrittweisen Rückeroberung früherer Tops gelungen. Die Aktie ist nur noch 1 Euro von den magischen 10 Euro entfernt, die als Maßstab für das Gelingen des Comebacks gelten könnten. Darüber sollten 12,60 Euro das erste Kursziel sein. Hier war die Aktie am 8. August 2017 zu einem 6-Monats-Hoch gekommen. Nach unten sollten nun die schon überwundenen 8 Euro als Unterstützung dienen, heißt es in den Stellungnahmen. Insofern sieht es bereits nach einem gelingenden Turnaround aus.

Wesentliche wirtschaftliche Nachrichten wurden nicht verbucht. Dabei sind nur 5 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten und 60 % verkaufen den Titel noch immer. Die Stimmung ist also nicht besonders gut.

Technische Analysten: Aktie ein Verkauf

Technische Analysten bemessen ihre Empfehlung an den gleitenden Durchschnittskursen. Bezogen auf den GD200 ist die Aktie im Abwärtstrend. 19,5 % Abstand zum GD200 sprechen für fallende Notierungen. Insofern liegt ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.