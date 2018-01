Ausblick Nokia: Gibt es einen Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

bei Nokia ist es im vergangenen Jahr rasant zugegangen. Die Aktie hat aus charttechnischer Sicht derzeit kaum eine Chance auf Erholung. Wenn indes ein Turnaround gelingt, dann sollte dieser nach Meinung der Experten sogar Potenziale von mehr als 20 % eröffnen – und das kurzfristig. Im Einzelnen: Charttechnisch betrachtet hat sich Nokia in einen massiven Abwärtstrend gebracht. Der Wert hat nach einem längerfristigen langsamen Rücksetzer Ende Oktober plötzlich einen weiteren massiven Sturz hinter sich. Dies führt dazu, dass die Aktie aus Sicht der charttechnischen Analysten vor allem neue Tiefpunkte ansteuern wird. Denn immerhin waren die Notierungen unter dem Strich im vergangenen Jahr gleich um 15 % nach unten marschiert. Das Tempo bei den Rücksetzern nahm indes rasant zu und führte in den letzten sechs Monaten des Jahres 2017 zu einem Rücksetzer in Höhe von 28 %. Damit wurden charttechnisch bedeutende Signale für fallende Kurse generiert, heißt es im Rückblick. Denn: 5 Euro galten als wichtige Unterstützung, die nun unterschritten wurden. Der Kursrutsch führte zunächst zu Notierungen in Höhe von 4,26 Euro, die allerdings als Stütze auch nicht mehr lange hielten. Als nächste Kursuntergrenze standen 4 Euro auf dem Prüfstand, bis es am 12. Dezember 2017 zum bisherigen 1-Jahres-Tief 3,85 Euro nach unten ging. Immerhin: bestätigt wurde damit das 4-Jahres-Tief 3,83 Euro, erreicht am 15. November 2016.

Fallen die Kurse auch noch darunter, dann winken Rückschläge mit Kursen von bis zu 3 Euro. Nach oben herrscht nur stille Hoffnung, sofern ein kurzfristiges Comeback auf mehr als 4 Euro gelingt. Dann sollte ein Kursgewinn bis zu 5 Euro möglich sein. Wirtschaftliche Nachrichten gab es nun nicht mehr. 80 % der Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen halten, niemand verkauft die Aktie.

Technische Analysten: verkaufen!

Technische Analysten haben ihren Befund erstellt. Die Aktie ist ein Verkaufskandidat. Der GD200 beispielsweise befindet sich etwa 22 % vom Kurs entfernt bei 5,04 Euro.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.