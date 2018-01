Ausblick Lufthansa: Jetzt genau wieder kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

die Aktie von Lufthansa hat im zurückliegenden Jahr für regelrechte Furore gesorgt. Der Wert hat ein Top nach dem nächsten geschafft und dabei einen stetigen Aufwärtslauf hingelegt. Charttechnische Analysten sind der Meinung, die Aktie habe die Chance auf einen Anstieg um mehr als 20 %, da der Aufwärtstrend so solide verläuft. Im Einzelnen: Im vergangenen Jahr ging es für die Lufthansa gleich um satte 150 % nach oben. Dies ist einer der Rekordläufe unter den bedeutenderen Aktien im deutschen Sprachraum. Die Aktie konnte auch im vergangenen halben Jahr noch, anders als so manch anderer Wert, überzeugen. Denn es ging um 53 % nach oben. Erst danach verlor das Wachstum minimal an Tempo. Dennoch: 5 % Plus in einem Monat sind auch zum Jahresschluss ein beeindruckendes Ergebnis gewesen. Insofern ist der Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht sehr stark. Die Kurse marschierten entlang einer fast kaum zu unterbietenden Aufwärtstrendgeraden, die auch für eine solide Unterstützung des Kursverlaufs spricht. Dennoch könnten einige Analysten oder Investoren jetzt zweifeln.

Immerhin ging es für die Lufthansa zuletzt unter die runde Marke von 30 Euro nach unten. Der Wert hatte zuvor am 28. Dezember 2017 noch das bisherige Allzeithoch markiert und könnte ausgehend davon mangels weiterer Widerstände massive Kursgewinne verzeichnen, so die Erwartung der charttechnischen Spezialisten. Dabei könnte bei dem bisherigen Wachstumstempo innerhalb des ersten Quartals die Marke von 35 Euro und darüber sogar der Wert von 40 Euro angepeilt werden.

Bankanalysten sind zu 60 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % wollen halten und 10 % verkaufen. Die Aktie ist also in einem positiven Stimmungsumfeld.

Technische Analysten: Kaufen

Auch die technischen Analysten sind derzeit positiv gestimmt. Die Aktie hat in allen wichtigen zeitlichen Analysephasen einen Hausse-Modus erreicht. Der GD200 als Maßstab für die langfristige Trendentwicklung ist nun sogar 44 % vom Kurs entfernt. Damit liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.