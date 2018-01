Ausblick Evotec: Jetzt winken wieder 40 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat im abgelaufenen Jahr eine massive Berg- und Talfahrt hinter sich gebracht. Analysten wie Charttechniker hatten der Aktie einen gigantischen weiteren Aufwärtslauf zugetraut, der sich zuletzt jedoch einigermaßen deutlich verabschiedete. Dennoch bestehen durch die jüngste Entwicklung wieder Chancen darauf, einen Aufschwung um gleich 40 % oder mehr zu schaffen, meinen die charttechnischen Experten. Im Detail: Die Aktie konnte im abgelaufenen Jahr unter dem Strich immerhin 81 % gewinnen. Dies ist ein enormer Gesamtaufschwung, der allerdings vor allem im ersten Halbjahr zustande kam. In den letzten sechs Monaten ist es demgegenüber um 5 % nach unten gegangen. Die Aktie erholte sich allerdings zuletzt und legte auf Basis der gesunkenen Notierungen um mehr als 11 % zu. In der letzten Woche des Jahres ging es gleich um 3,4 % nach oben. Es sieht also wieder relativ gut aus – der Kurs stabilisiert sich.

Charttechnisch betrachtet geht es zunächst darum, 12 Euro als Unterstützung zu verteidigen. Darunter befindet sich noch das derzeitige 6-Monats-Tief von 11,59 Euro vom 4. Dezember 2017. Dies sollte ebenfalls Schutz gewähren. Nach oben muss Evotec die Hürde von 14 Euro überwinden, um dann die nächsten Stufen bei 16 und 18 Euro zu avisieren. Das 15-Jahres-Hoch 22,39 Euro ist noch 40 % entfernt. Wirtschaftlich gab es zuletzt keine bedeutenden Nachrichten mehr. Dennoch sind noch 35 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 50% wollen halten, 15 % verkaufen den Titel aktuell.

Technische Analysten: Abwärtstrend

Technische Analysten sehen die Aktie im Abwärtstrend. Der Wert hat auf den GD200 immerhin gut 4 % verloren. Die 100-Tage-Linie ist gleich 17 % entfernt. Lediglich der kurzfristige Trend ist positiv. Demnach liegen formal noch Verkaufssignale vor! Diese können allerdings schnell aufwärts drehen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.