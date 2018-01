Ausblick Deutsche Bank: 25 % Kurschance!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank hat im abgelaufenen Jahr die Nerven von Investoren und Analysten belastet. Nun allerdings sind mit Blick auf das neue Jahr 2018 sehr schöne Kurschancen entstanden, meinen charttechnische Analysten und verweisen darauf, die Aktie habe das Potenzial, um vergleichsweise schnell einen Aufschlag von 25 % oder mehr zu schaffen. Im Detail: Charttechnisch betrachtet befindet sich die Aktie ohnehin im Aufwärtstrend, wenngleich dieser nur vergleichsweise leicht ausgeprägt ist. Die Werte sind auch auf Jahresbasis in einem gesunden Modus. Immerhin ging es unter dem Strich noch um 3 % nach oben. Die Aktie ist in den zurückliegenden sechs Monaten noch um 3,6 % gefallen. In den beiden letzten Wochen des abgelaufenen Jahres allerdings ging es um 7 % nach unten, womit sich ein Korrekturbedarf gezeigt hat, der die schnellen Aufwärtsbewegungen einordnen sollte. Doch das Bild bleibt letztlich gut.

Die Aktie ist nach unten bei etwa 15 Euro gleich gut geschützt. Sollten die Notierungen weiter sacken, dann stehen noch 14 Euro als Unterstützung bereit. Bei 13,15 Euro befindet sich das derzeitige 1-Jahres-Tief vom 5. September 2017. Dies sollte indes nicht mehr erreicht werden. Nach oben hat die Aktie nur kleine Hürden zwischen 16,40 und 17 Euro, die es zu überwinden gilt. Schon ginge es auf das bisherige 6-Monats-Hoch 17,03 Euro bzw. das 1-Jahres-Top 17,54 Euro nach oben. Wenn die Aktie auch diese Widerstände hinter sich lässt, sind Kursgewinne bis zu 20 Euro bzw. darüber dem ehemaligen Hoch 20,26 nur noch eine Frage der Zeit. Wichtige wirtschaftliche Neuigkeiten dazu gab es nicht. Allenfalls die Aussage, es solle kein neues Geld in Modernisierungen investiert werden.

Technische Analysten überzeugt

Technische Analysten sind ebenfalls von den Aussichten überzeugt. Der Vorsprung zu den entscheidenden Trendsignalen GD200 mit 3 % und GD100 mit 7 % ist relativ gering, dennoch ist ein formales Kaufsignal zu konstatieren!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.