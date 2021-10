Ausblick: Brutal – European Lithium mit 54 %

Liebe Leser,

hätten Sie gestern die Aktie von European Lithium gehabt, wären Sie heute wohl um gut 50 % vermögender. Eine unfassbare Performance lieferte der Titel gestern an den Börsen. Oder vielmehr: An der Börse. Die Kurse stiegen an der Nasdaq um diesen Anteil. In Frankfurt etwa sind die Börsenkurse formal um 14 % gestiegen. Bei L&S ging es für den Titel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung