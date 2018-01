Ausblick BYD: Dieses Signal ist wichtig!

Liebe Leser,

BYD hat im abgelaufenen Jahr für Furore gesorgt. Viele Investoren sind der Meinung, die Aktie sei jetzt ausgereizt. Andererseits warten noch 20 % Kurspotenzial, meinen einige Chartanalysten. Deshalb wird es spannend. Im Einzelnen: Die Aktie hat im abgelaufenen Jahr immerhin einen Gewinn von 45 % geschafft. Dies ist ein klarer Aufwärtstrend, der langfristig auch von den Kritikern nicht zu leugnen ist. Erst die Entwicklung in den vergangenen Monaten könnte auf ein schwierigeres Umfeld hindeuten. Die Aktie hat in den vergangenen vier Wochen 1 % verloren. In den beiden letzten Wochen des vergangenen Jahres aber ging es schon wieder um 4 % nach oben. Und in der letzten Woche beläuft sich das Gesamtergebnis auf 5 %. Insofern ist ein starker Jahresausklang sichtbar.

Faktisch hat die Aktie am 7. September 2017 ein bislang noch gültiges 1-Jahres-Tief bei 5,03 Euro erzielt. Dieses ist jetzt schon mehr als 40 % vom derzeitigen Kurs entfernt. Andererseits ging es bis zum 6. Oktober auf beeindruckende 8,95 Euro nach oben. Hier findet sich das aktuelle Allzeithoch. Dies ist nach dem starken Jahr auch das Kursziel. Wesentliche Nachrichten konnten dabei nicht neu erzeugt werden. Insofern ist das Rennen aus Sicht der Bankanalysten, die sich faktisch nicht äußern, noch offen. Unterstützungen bei 7 Euro sollten halten, ansonsten sind Abwärtstrends zu befürchten. Nach oben muss die Aktie im neuen Jahr rasch 8,00 Euro überwinden. Sonst droht auch dort ein Engpass.

Technische Analysten: Starkes Jahr

Technische Analysten gehen von einem starken Jahr aus. Die Aktie hat zum Jahresende einen langfristigen Aufwärtstrend stabilisier. Der GD200 ist 18 % entfernt. Die Die Trendpfeile sind kurzfristig allerdings abwärts gerichtet. Insgesamt gibt es für 2018 allerdings ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.