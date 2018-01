Ausblick Aurelius: Weiterer Ausbruch wahrscheinlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

die Aktie von Aurelius hat ein interessantes Börsenjahr hinter sich. Der Wert schien zunächst massiv zu verlieren, konnte sich gegen Jahresende jedoch deutlich erholen und befindet sich nunmehr auf dem Weg dazu, wieder neue Tops anzugreifen. Dabei ist ein Gewinn in Höhe von 20 % möglich, so die Auffassung der charttechnischen Analysten angesichts eines relativ vielversprechenden Chartbildes. Im Einzelnen: Auf Jahresbasis hat die Aktie lediglich 2,4 % gewonnen. Dabei sind die Kurse vor allem in den vergangenen sechs Monaten wieder kräftig nach oben gestiegen. Es ging gleich um 23,8 % aufwärts. Im letzten Monat des abgelaufenen Jahres wurden Gewinne von 5,7 % erzielt und in den beiden vergangenen bzw. in der letzten Woche ging es noch minimal aufwärts. Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Wert schon lange wieder im Aufwärtstrend. Dabei sollten nach unten vor allem Unterstützungen in Höhe von 52/53 Euro halten.

Darunter befindet sich mit 50 Euro eine mächtige runde Unterstützung. Schließlich könnte die Aktie auch noch auf das bisherige 6-Monats-Tief 45,69 Euro verweisen, das am 6. Juli 2017 markiert worden war. Nach oben muss der Wert nun die Hürden bei 57 Euro überwinden. Dann sollte auch das kürzlich eroberte 6-Monats-Hoch 57,48 Euro vom 27. Dezember 2017 schnell Geschichte sein. Kursziel sind dann in erster Linie 67,03 Euro, das bisherige Rekordhoch vom 17. März 2017. Darüber hätte die Aktie freie Fahrt.

Wichtige wirtschaftliche Nachrichten gab es zuletzt nicht. Doch noch immer sind 100% der Bankanalysten davon überzeugt, der Wert sei ein Kauf. Niemand hält, niemand verkauft. Dies ist ein gutes Stimmungssignal.

Technische Analysten: Gute Chance!

Technische Analysten sehen die Aktie im vielfältigen Aufwärtstrend. Alle Trendpfeile sind nach oben gerichtet. Der GD200 konnte um 12 % distanziert werden. Demnach liegt hier ein klares Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.