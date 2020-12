Ausblick 2021: Wenn die Börse geimpft wird

Es scheint sicher zu sein: 2021 wird ein gutes Börsenjahr. Die Fachwelt ist sich weitgehend einig. Favorisiert bleiben Sachwerte – in erster Linie also Aktien, Immobilien und Rohstoffe (angeführt von den Edelmetallen). Ein übergeordnetes Thema ist weiterhin die Nachhaltigkeit. Unterschiede in den Vorhersagen der professionellen Strategen gibt es allerdings in Bezug auf die favorisierten Regionen. Dabei stehen China und Europa meist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



