Ausblick 2020: Deutsche rechnen mit steigenden Temperaturen und schwacher Konjunktur

Hamburg (ots) - Fast drei von vier Deutschen (72%) gehen davon aus, dass dieglobalen Durchschnittstemperaturen 2020 ansteigen werden. Damit ist dasFortschreiten der Erderwärmung die Top-Prognose der Deutschen für dasbevorstehende Jahr 2020. Weltweit halten es sogar 77 Prozent aller Befragten fürwahrscheinlich, dass sich der Klimawandel in diesem Jahr weiter verschärfenwird, so das Ergebnis einer internationalen Studie des Markt- undMeinungsforschungsinstituts Ipsos.Prognose Nr. 2: Online wichtiger als TVDie in Deutschland am zweithäufigsten genannte Prognose für das Jahr 2020bezieht sich auf die fortschreitende Digitalisierung in der Welt. Beinahe siebenvon zehn Bundesbürgern (69%) sind der Überzeugung, dass die Menschen in diesemJahr weltweit mehr Zeit online verbringen werden als mit Fernsehen. Globalgesehen sind sogar fast acht von zehn Befragten (78%) dieser Meinung.Prognose Nr. 3: Jeder Zweite erwartet Proteste gegen die RegierungEtwa jeder zweite Befragte (49%) rechnet damit, dass es 2020 in Deutschlandgroße öffentliche Unruhen wie etwa Demonstrationen oder Aufstände geben wird, umgegen die Art zu protestieren, wie die Bundesrepublik regiert wird - nur einleichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (48%). In Chile (82%), Kolumbien (82%)und Frankreich (79%) sagen sogar rund acht von zehn Personen größere Protestegegen die jeweilige Regierung vorher. In Japan (20%) und Singapur (26%)prognostizieren dagegen nur sehr wenige Menschen öffentliche Unruhen.Vertrauen in die Wirtschaft sinkt rapideDie Deutschen blicken im internationalen Vergleich eher pessimistisch in dieZukunft - vor allem in Bezug auf die Wirtschaft. Nur 37 Prozent der Befragtensind hierzulande der Überzeugung, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2020leistungsstärker sein wird als 2019. Ende 2018 glaubte zumindest noch jederzweite Deutsche (48%) an eine positive wirtschaftliche Entwicklung, im Jahrdavor waren es sogar sechs von zehn Personen (60%). Nur in wenigen anderenLändern schauen die Menschen noch besorgter auf die weltweiteKonjunkturentwicklung - darunter vor allem andere europäische Nationen wie dieFranzosen (26%), Italiener (33%), Briten (35%) und Spanier (35%). In Asien istdas Vertrauen in eine positive Entwicklung der Weltwirtschaft dagegen besondersgroß, insbesondere in China (84%), Indien (83%) und auf den Philippinen (83%).Optimismus mit Blick auf die persönliche ZukunftDeutlich optimistischer sehen die Deutschen auf ihre persönliche Zukunft. Sechsvon zehn Befragten (59%) sind laut eigener Aussage optimistisch, dass 2020 fürsie ein besseres Jahr wird als 2019. Global gesehen sind sogar drei von vierPersonen (75%) der Überzeugung, dass das neue Jahr vor allem Gutes für siebereithalten wird. Spitzenreiter im weltweiten Optimismus-Ranking sind dieFilipinos (95%), dicht gefolgt von Indern (92%) und Chinesen (91%). Ampessimistischsten bezüglich der eigenen Zukunft äußerten sich die Befragten ausJapan (45%), Frankreich (50%) und Hongkong (54%).Dr. Robert Grimm, Leiter der Ipsos Sozial- und Politikforschung, sieht in denStudienergebnissen neue Indizien für ein mögliches künftiges Regierungs-bündnisnach der GroKo: "Umweltthemen werden auch im Jahr 2020 wieder einen zentralenRaum in der öffentliche Debatte einnehmen. Die starke Sensibilisierung derBevölkerung in Sachen Klima und Umwelt ist ein sicheres Omen dafür, dass sichdie Grünen mit ihrer Agenda in den kommenden 12 Monaten weiter profilierenkönnen. Andererseits erwarten die Deutschen wenig Positives von derWeltwirtschaft. Verlangsamtes Wachstum und Stellenabbau haben schon 2019Schlagzeilen gemacht. Die aktuellen Ipsos Daten deuten darauf hin, dass sich2020 in der politischen Diskussion ein interessantes Spannungsfeld zwischenWirtschaftspolitik und Nachhaltigkeit ergeben könnte. Schauen wir uns dieKompetenzfelder der Parteien an, so können wir wohlmöglich schon heute dieideale Koalition für die kommende Bundesregierung vorhersagen."Methode:Die Ergebnisse stammen aus der Ipsos Global Advisor-Studie "Predictions 2020"und wurden vom 26. November bis zum 06. Dezember 2019 erhoben. Bei derOnline-Umfrage wurden 22.512 Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren aus 33verschiedenen Märkten interviewt.Zu diesen Märkten gehören Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile,China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Indien, Israel,Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Peru,Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur,Spanien, Südafrika, Südkorea, Türkei, Ungarn und die USA.In Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien,Italien, Japan, Kanada, Spanien und den USA wurden jeweils etwa 1000 Personenbefragt. In allen anderen Ländern umfasste die Stichprobe etwa 500+ Personen.Es wurde eine Gewichtung der Daten vorgenommen, um die demografischen Merkmaleauszugleichen und damit sicherzustellen, dass die Stichprobe die aktuellenoffiziellen Strukturdaten der erwachsenen Bevölkerung eines jeden Landeswiderspiegelt. In 17 der 33 untersuchten Märkte ist die Internetdichte großgenug, um die Stichproben als repräsentativ für die nationale Bevölkerunganzusehen - darunter auch Deutschland.In Brasilien, Chile, China, Hongkong, Indien, Malaysia, Mexiko, denNiederlanden, Peru, den Philippinen, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien,Singapur, Südafrika und der Türkei sollten die Stichproben nicht alsbevölkerungsrepräsentativ angesehen werden. Sie repräsentieren stattdessen denwohlhabenderen Teil der Bevölkerung, die aufstrebende Mittelklasse. Diese stelltallerdings eine wesentliche soziale Gruppe dar, wenn es darum geht, diese Länderverstehen zu lernen.Wenn die Ergebnisse sich nicht auf 100 aufsummieren, liegt das an Rundungendurch die computerbasierte Zählung, erlaubte Mehrfachnennungen oder demAusschluss von "weiß nicht/keine Angabe" Nennungen.Über Ipsos:Ipsos ist die Nummer 3 weltweit in der Marktforschungsbranche mit mehr als18.000 Mitarbeitern und starker Präsenz in 90 Ländern. 