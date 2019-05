Ausbildungsreform für Psychologische Psychotherapeuten / Wichtige Kritikpunkte aufgegriffen - trotzdem weiter Nachbesserungsbedarf (Pressemitteilung der Bundesärztekammer)

Berlin (ots) - "Es ist gut, dass die Bundesregierung wichtigeKritikpunkte der Ärzteschaft an dem bisherigen Entwurf für eineReform der Ausbildung für Psychologische Psychotherapeutenaufgegriffen hat. Nach wie vor müssen aber zentrale Punkte desGesetzes nachgebessert oder neugefasst werden." Das sagte Dr. HeidrunGitter, Beauftragte des Vorstandes der Bundesärztekammer (BÄK) fürdie ärztliche Psychotherapie, vor der öffentlichen Anhörung desGesetzentwurfs im Bundestags-Gesundheitsausschuss an diesem Mittwochin Berlin.Positiv hob Gitter hervor, dass der ursprünglich geplanteModellstudiengang aufgegeben wurde, der Nicht-Ärzte zur Verschreibungvon Psychopharmaka ermächtigt hätte. Ebenfalls im Sinne derPatientensicherheit sei, dass auch zukünftig die somatische Abklärungvor Beginn einer Psychotherapie durch Ärzte gewährleistet sein soll.Gleichwohl kritisierte Gitter, dass sich der Gesetzentwurf nicht aufeine Lösung der eigentlichen Probleme in der bisherigen Ausbildungpsychologischer Psychotherapeuten sowie Kinder- undJugendlichenpsychotherapeuten konzentriere. Er führe vielmehr zuweitreichenden und für die Versorgungssicherheit der betroffenenPatienten problematischen Änderungen.Dies unterstreicht die BÄK auch in ihrer schriftlichenStellungnahme zu dem Gesetzentwurf. So sei unter anderem unklar, fürwelche berufliche Tätigkeit die Bachelor- und Masterabschlüssejeweils qualifizieren und welche Bezeichnung die Absolventen dieserStudiengänge tragen sollen. Die BÄK warnt zudem davor, dass vor derErteilung der Approbation kein Praktisches Jahr oder zumindest einPraxissemester durchlaufen werden soll. Dies sei weder im Interesseder Versorgungsqualität noch des Patientenschutzes. Auch sollte diestaatliche Prüfung vor der Approbation als Voraussetzung für denZugang zu diesem akademischen Heilberuf eine schriftliche Prüfungbeinhalten. Andernfalls könne ein einheitlicher Kenntnisstand und dienotwendige Qualifikation im Anschluss an das Masterstudium nichtnachgewiesen werden.Weiterhin wird von der BÄK die Verkürzung der bisherigenBerufsbezeichnungen "Psychologischer Psychotherapeut" und "Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeut" zu "Psychotherapeut" abgelehnt."Psychotherapeuten sind eben nicht nur PsychologischePsychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,sondern auch Ärztinnen und Ärzte mit einer entsprechendenWeiterbildung", heißt es in der Stellungnahme. Diese Fachärztinnenund Fachärzte stellen die ganzheitliche psychotherapeutischeVersorgung in wesentlichem Umfang sicher. Korrekt wäre daher auch imSinne der Transparenz für die Patienten, in allen Gesetzeneinheitlich die Berufsbezeichnung "Psychologischer Psychotherapeut"für nicht-ärztliche Psychotherapeuten zu verwenden, so die BÄK.Wesentlich sind für die BÄK zudem der Fortbestand desWissenschaftlichen Beirats Psychotherapie (WBP) "als ein bewährtesvon den psychotherapeutisch tätigen Berufsgruppen paritätischbesetztes wissenschaftliches Gremium" sowie die gesetzlicheKonkretisierung seiner Aufgaben. Es erschließe sich nicht, aufwelcher Basis die wissenschaftliche Anerkennung einespsychotherapeutischen Verfahrens von "der zuständigen Behörde"festgestellt werden soll, wie es der Entwurf vorsieht. Die BÄKunterstützt die Stellungnahme des Bundesrates zu diesem Punkt. Darinwird die bewährte Formulierung aus dem derzeit geltendenPsychotherapeutengesetz aufgegriffen. Sie sieht vor, dass dieEntscheidung der zuständigen Behörde über die wissenschaftlicheAnerkennung eines Psychotherapieverfahrens in Zweifelsfällen auf derGrundlage eines Gutachtens des WBP erfolgt.Ablehnend steht die BÄK der Forderung des Bundesrates entgegen,Psychologischen Psychotherapeuten die Ausstellung vonArbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu ermöglichen. Schon wegen derWechselwirkungen zwischen körperlichen und seelischen Beschwerden undder daher notwendigen ganzheitlichen ärztlichen Beurteilung, aberauch zur Vermeidung einer Stigmatisierung sollte die Krankschreibungweiterhin nur durch Ärztinnen und Ärzte erfolgen, begründet dies dieBundesärztekammer.Die Stellungnahme der Bundesärztekammer im Internet:https://www.baek.de/psychotherapeutenausbildungPressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell