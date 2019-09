Ausbildungsreform für Psychologische Psychotherapeuten / Nachbesserungen dringend erforderlich

Berlin (ots) - Nach der Reform ist vor der Reform. DieserGrundsatz muss auch und gerade für das Ausbildungsreformgesetz fürPsychologische Psychotherapeuten gelten, das heute im DeutschenBundestag zur Abstimmung steht. "Zwar wurden bei denparlamentarischen Beratungen wichtige Kritikpunkte der Ärzteschaftaufgegriffen. Das ändert aber nichts daran, dass dieses Gesetz nichtdie Voraussetzungen schafft, die unzureichende Vergütungssituationvon Absolventen in der postgradualen Qualifikation sicher zubeseitigen. Damit wird ein wichtiges Ziel der Reform verfehlt ",sagte Dr. Heidrun Gitter, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer undVorstandsbeauftragte für die ärztliche Psychotherapie. DerGesetzgeber habe sich nicht auf eine Lösung der eigentlichen Problemein der bisherigen Ausbildung psychologischer Psychotherapeuten sowieKinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten konzentriert. Stattdessenführe das Gesetz zu weitreichenden und für die Versorgungssicherheitder betroffenen Patienten problematischen Änderungen.Kritik an dem Gesetz üben neben der Ärzteschaft auch andereBerufsgruppen. So ruft der Berufsverband Deutscher Psychologinnen undPsychologen heute unter dem Motto "#WirktNichtRichtig" zu einerKundgebung gegen die anstehende Bundestagsentscheidung auf(http://psychthgausbrefg.de). "Wir teilen diesen Befund und bietendem Gesetzgeber gerne unsere Unterstützung bei den dringenderforderlichen Nacharbeiten an diesem Gesetz an", erklärte Gitter.Aus Sicht der Bundesärztekammer ist nach wie vor unklar, fürwelche berufliche Tätigkeit die Bachelor- und Masterabschlüssejeweils qualifizieren und welche Bezeichnung die Absolventen dieserStudiengänge tragen sollen. Die BÄK warnt zudem davor, dass vor derErteilung der Approbation kein Praktisches Jahr oder zumindest einPraxissemester durchlaufen werden soll. Dies ist weder im Interesseder Versorgungsqualität noch des Patientenschutzes. Diese fehlendePraxisphase und die unverändert fehlende einheitliche schriftlicheAbschlussprüfung am Ende des Studiums gefährden den Wert derangestrebten Approbation. Weiterhin kritisch sieht dieBundesärztekammer die Verkürzung der bisherigen Berufsbezeichnungen"Psychologischer Psychotherapeut" und "Kinder- undJugendlichenpsychotherapeut" auf "Psychotherapeut". Die BÄK weistdarauf hin, dass der Begriff "Psychotherapeut" nicht nurPsychologische Psychotherapeuten und Kinder- undJugendlichenpsychotherapeuten umfasst, sondern auch Ärztinnen undÄrzte mit einer entsprechenden Weiterbildung. Diese Fachärztinnen undFachärzte stellen die ganzheitliche psychotherapeutische Versorgungin wesentlichem Umfang sicher. Im Einklang mit den psychologischenBerufsverbänden und Wissenschaftlern ist der Bundesärztekammer völligunverständlich, warum Öffentlichkeit und Patienten nicht denwissenschaftlichen Hintergrund der Qualifikation, nämlich diePsychologie, erkennen können sollen. Im Gegenteil sollte sich derGesetzgeber klar zu einer breiten wissenschaftlichen Grundausbildungin der Psychologie im Bachelorstudium als Fundament der neuenAusbildung bekennen."Wesentlich ist für uns auch der Fortbestand desWissenschaftlichen Beirats Psychotherapie (WBP) als ein bewährtes,von den psychotherapeutisch tätigen Berufsgruppen paritätischbesetztes wissenschaftliches Gremium", sagte Gitter. Denn der WBPermögliche eine bundeseinheitliche, evidenzbasierteAnerkennungspraxis. Es erschließe sich nicht, auf welcher Basis diewissenschaftliche Anerkennung eines psychotherapeutischen Verfahrensvon "der zuständigen Behörde" festgestellt werden soll, wie es dasGesetz vorsieht. "Gerade psychisch Kranke müssen darauf vertrauenkönnen, dass ihre Behandlung auf wissenschaftlich begründetenVerfahren beruht", betonte Gitter.Die in letzter Minute von der Regierungskoalition vorgelegtenÄnderungsanträge zum eigenen Gesetzesvorschlag verändern neben derAusbildungsreform zusätzlich auch entscheidende Vorgaben zurPatientenversorgung zu Lasten chronisch Kranker. "DieseÄnderungsanträge machen deutlich, dass das vorgelegte Gesetz nicht zuEnde gedacht ist. Die Abgeordneten sollten den Mut haben, das Gesetzzur Überarbeitung zurückzugeben", so Gitter.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell