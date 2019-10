Ausbildungsmarktbilanz 2018/2019: Entwicklung zum Bewerbermarkt setzt sich fort - Herausforderungen bleiben // BA-Presseinfo Nr.33

Nürnberg (ots) - "Die Entwicklung zum Bewerbermarkt hat sich 2018/19fortgesetzt. Dabei ist die Herausforderung, Ausbildungssuchende und Betriebezusammenzubringen, unverändert groß. Um hier voranzukommen, ist mehrKompromissbereitschaft gefragt.", sagte der Vorstandsvorsitzende derBundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, bei der Vorstellung der Bilanzdes Berufsberatungsjahres 2018/2019 und appellierte: "Wenn Bewerberinnen undBewerber sich auch für Ausbildungsberufe jenseits ihres Traumberufes öffnen undBetriebe zudem nicht ganz so gute Kandidaten in Erwägung ziehen, bin ichoptimistisch, dass in der Nachvermittlungszeit noch Ausbildungsverhältnissezustande kommen."Von Oktober 2018 bis September 2019 wurden den Agenturen für Arbeit und denJobcentern in gemeinsamen Einrichtungen insgesamt 572.000Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das waren 6.600 mehr als imVorjahreszeitraum. Der überwiegende Teil sind betriebliche Ausbildungsstellen;sie verzeichnen ein Plus von 9.500 auf 556.000.Seit Beginn des Beratungsjahres am 1. Oktober 2018 haben insgesamt 511.800Bewerberinnen und Bewerber die Ausbildungsvermittlung der Agenturen und derJobcenter bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle in Anspruch genommen. Daswaren 23.800 weniger als im Vorjahr.Damit gab es auch in diesem Beratungsjahr mehr gemeldete betrieblicheAusbildungsstellen als gemeldete Bewerberinnen und Bewerber. Bundesweit kamenauf 100 gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen 92 gemeldete Bewerberinnen undBewerber. Allerdings bleiben die regionalen, berufsfachlichen undqualifikatorischen Ungleichgewichte eine Herausforderung für den Marktausgleich.Regional betrachtet waren in Süddeutschland, im Saarland, in Thüringen undMecklenburg-Vorpommern sowie in Hamburg deutlich mehr Ausbildungsstellen alsBewerberinnen und Bewerber gemeldet. Im Gegensatz dazu fehlten betrieblicheAusbildungsstellen vor allem in Berlin, aber auch in Hessen undNordrhein-Westfalen.In einigen Berufen ist die Chance auf eine Ausbildungsstelle deutlich höher alsin anderen. So fehlten Bewerberinnen und Bewerber vor allem in vielenHandwerksberufen wie in der Herstellung und im Verkauf von Fleisch- undBackwaren oder in Bau- und baunahen Berufen (z. B. Klempnerei, Sanitär-,Heizungs- und Klimatechnik oder Energietechnik), in Hotel- undGaststättenberufen, aber auch in der Mechatronik und Automatisierungstechnik. ImGegensatz dazu gab es viel weniger Ausbildungsstellen als Bewerberinnen undBewerber zum Beispiel in der Tischlerei, im Kfz-Verkauf und in der Kfz-Technik,in Büro- und Verwaltungsberufen oder in der medizinischen Fachassistenz.In der Folge dieser Disparitäten waren am 30. September 2019 insgesamt nochunbesetzte 53.100 Ausbildungsstellen zu vermitteln. Gegenüber dem Vorjahr warendas 4.500 weniger. Noch unbesetzt waren vor allem Ausbildungsstellen imFrisörhandwerk, im Bäcker- und Fleischerhandwerk einschließlich demLebensmittelverkauf, in der Gastronomie und Hotellerie sowie in einigen Bau- undbaunahen Berufen.Zeitgleich waren 24.500 Bewerberinnen und Bewerber noch unversorgt, ebenso vielewie vor einem Jahr. Damit blieben 5 Prozent der gemeldeten Bewerberinnen undBewerber ohne Ausbildungsstelle oder alternatives Angebot.Wie im Vorjahr mündete rund die Hälfte der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerberin eine Berufsausbildung (49 Prozent) ein. 16 Prozent haben sich für einenweiteren Schulbesuch, ein Praktikum oder ein Studium entschieden und 2 Prozentfür eine geförderte Qualifizierung wie eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmeoder eine Einstiegsqualifizierung. Weitere 7 Prozent haben eine Arbeitaufgenommen, 2 Prozent engagieren sich in gemeinnützigen, sozialen Diensten und4 Prozent haben sich arbeitslos gemeldet. Von 13 Prozent der Bewerberinnen undBewerber liegen keine Informationen vor.Neben den unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern sind 49.200 junge Menschenzum 30. September zwar in eine Alternative eingemündet, haben aber ihrenVermittlungswunsch in eine duale Ausbildung dennoch aufrechterhalten. IhreAnzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.900 niedriger.Für diese sowie für die noch unversorgten Bewerberinnen und Bewerber werden dieVermittlungsaktivitäten fortgesetzt. Außerdem melden sich auch jetzt noch jungeMenschen, die aus unterschiedlichen Gründen (wieder) auf der Suche nach einerAusbildung sind. Auch Betriebe melden Ausbildungsstellen, die (wieder) freigeworden sind.Weitergehende statistische Informationen finden Sie im Internet unterstatistik.arbeitsagentur.de > Arbeitsmarktberichte > Ausbildungsmarkt.Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagentur für Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell