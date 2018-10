Ausbildungsmarktbilanz 2017/2018: Bessere Chancen für Ausbildungssuchende als im Vorjahr // BA-Presseinfo-Nr. 29

Nürnberg (ots) - "Erstmals nach 1994 war die Zahl der gemeldetenAusbildungsstellen höher als die Zahl der gemeldeten Bewerber.Allerdings haben regionale, berufliche und qualifikatorischeUngleichgewichte weiter zugenommen. In der Folge blieben erneutdeutlich mehr Ausbildungsstellen unbesetzt als im letzten Jahr.Gleichzeitig hat sich auch die Zahl der unversorgten Bewerber leichterhöht.", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit(BA), Detlef Scheele, bei der Vorstellung der Bilanz desBerufsberatungsjahres 2017/2018 und appellierte: "Wenn Bewerber auchAlternativen jenseits ihres Traumberufes in Erwägung ziehen undBetriebe sich hinsichtlich nicht ganz so guter Kandidaten offenzeigen, bin ich optimistisch, dass in der Nachvermittlungszeit nochAusbildungsverhältnisse zustande kommen."Von Oktober 2017 bis September 2018 wurden den Agenturen fürArbeit und den Jobcentern in gemeinsamen Einrichtungen insgesamt565.300 Berufsausbildungsstellen gemeldet, deutlich mehr als imVorjahreszeitraum (+20.400). Der überwiegende Teil sind betrieblicheAusbildungsstellen; sie verzeichnen ein Plus von 19.100 auf 546.600.Die von Seiten der Kammern bislang vorliegenden Daten zu den 2018neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen sprechen ebenfalls für einepositive Entwicklung. Nach den Angaben des Deutschen Industrie- undHandelskammertages, des Handwerkskammertages sowie der Kammern derFreien Berufe wurden bis zum 30. September 2018 insgesamt 489.000Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Das waren rund 8.500 mehr alsvor einem Jahr.Seit Beginn des Beratungsjahres am 1. Oktober 2017 haben insgesamt535.600 Bewerber die Ausbildungsvermittlung der Agenturen und derJobcenter bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle in Anspruchgenommen. Aufgrund der rückläufigen Schulabgängerzahlen ist dieseZahl um 12.200 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Zuwanderunggeflüchteter junger Menschen wirkt diesem Trend etwas entgegen. VonOktober 2017 bis September 2018 waren 38.300 Bewerber gemeldet, dienach Deutschland geflüchtet waren und nun eine Berufsausbildungsuchten. Das waren 11.900 mehr als im Vorjahr.Erstmals nach 1994 gab es mehr gemeldete Ausbildungsstellen alsgemeldete Bewerber. Das gilt auch für die betrieblichenAusbildungsstellen. So kamen bundesweit auf 100 gemeldetebetriebliche Ausbildungsstellen 98 gemeldete Bewerber. Allerdingshaben sich die bereits in den Vorjahren erheblichen regionalen,berufsfachlichen und qualifikatorischen Ungleichgewichte noch weiterverstärkt. Regional betrachtet waren in Süddeutschland, Thüringen,Mecklenburg-Vorpommern sowie im Saarland und in Hamburg deutlich mehrAusbildungsstellen als Bewerber gemeldet. Im Gegensatz dazu fehltenbetriebliche Ausbildungsstellen vor allem in Berlin,Nordrhein-Westfalen und Hessen.In einigen Berufen ist die Chance auf eine Ausbildungsstelledeutlich höher als in anderen. So fehlten Bewerber vor allem fürHotel- und Gaststättenberufe sowie für viele Handwerksberufe, zumBeispiel im Lebensmittelhandwerk und im Lebensmittelverkauf(Fleischerei und Bäckerei), in Bau- und baunahen Berufen, inMetallberufen und Berufen der Energietechnik. Im Gegensatz dazu gabes viel weniger Ausbildungsstellen als Bewerber zum Beispiel imTischlerhandwerk, in der Informatik, in der Kfz-Technik, Büro- undVerwaltungsberufen oder in der (Zahn-)Medizinischen Fachassistenz.In der Folge dieser Ungleichgewichte waren am 30. September 2018insgesamt noch unbesetzte 57.700 Ausbildungsstellen zu vermitteln.Gegenüber dem Vorjahr waren das 8.700 mehr. Noch unbesetzt waren vorallem Ausbildungsstellen in einigen Handwerksberufen und in Hotel-und Gaststättenberufen.Zeitgleich waren 24.500 Bewerber noch unversorgt, 800 mehr als voreinem Jahr. Damit blieben 5 Prozent der gemeldeten Bewerber ohneAusbildungsstelle oder alternatives Angebot.Wie im Vorjahr mündete rund jeder zweite gemeldete Bewerber ineine Berufsausbildung (49 Prozent) ein. 16 Prozent der Bewerber habensich für einen weiteren (Berufs-)Schulbesuch, ein Praktikum oder einStudium entschieden und 3 Prozent für eine geförderte Qualifizierungwie eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme oder eineEinstiegsqualifizierung. Weitere 7 Prozent haben eine Arbeitaufgenommen, 2 Prozent engagieren sich in gemeinnützigen, sozialenDiensten und 4 Prozent haben sich arbeitslos gemeldet. Von 13 Prozentder Bewerber liegen keine Informationen vor.Neben den unversorgten Bewerbern gibt es 54.100 Bewerber, die zum30. September zwar in eine Alternative eingemündet sind, ihrenVermittlungswunsch in eine duale Ausbildung jedoch aufrechterhalten.Ihre Anzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.400 niedriger.Für diese Bewerber sowie die noch unversorgten Bewerber werden dieVermittlungsaktivitäten fortgesetzt. Außerdem melden sich auch jetztnoch junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen (wieder) aufder Suche nach einer Ausbildung sind. 