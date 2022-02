Ausbildungsberufe: 'Medizinische Fachangestellte' und 'Kfz-Mechatroniker' vorn

BERLIN (dpa-AFX) - Der Top-Ausbildungsberuf bei Frauen ist die "Medizinische Fachangestellte", bei Männern ist es der "Kraftfahrzeugmechatroniker". Wie eine Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) ergab, wurden im vergangenen Jahr bei den Frauen gut 17 000 neue Ausbildungsverträge für den Beruf "Medizinische Fachangestellte" geschlossen. Damit habe dieser Ausbildungsberuf den langjährigen Spitzenreiter "Kauffrau für Büromanagement" auf Platz zwei verdrängt. Dahinter folgt die Ausbildung zur "Zahnmedizinischen Fachangestellten".

Bei den Männern bleibt der Kfz-Mechatroniker laut der Angaben von Mittwoch unangefochten vorn. Fast 20 000 junge Männer schlossen demnach 2021 einen Ausbildungsvertrag in diesem Bereich ab. Zweitstärkster Ausbildungsberuf bleibt der "Fachinformatiker", gefolgt vom "Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik".

Kfz-Mechatroniker arbeiten in Autowerkstätten. Die früheren Berufe Kfz-Mechaniker und Kfz-Elektriker gingen darin auf, weil in Autos inzwischen standardmäßig viel Elektronik steckt. Medizinische Fachangestellte arbeiten unter anderem in Praxen oder Kliniken und helfen etwa bei Untersuchungen, Behandlungen, Notfällen oder Operationen./jr/DP/stk