Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten / HIP Hafencity Institut für Psychotherapie erhält staatliche Anerkennung als Ausbildungsstätte (FOTO)

Hamburg (ots) -Das HIP Hafencity Institut für Psychotherapie in der MSH MedicalSchool Hamburg - University of Applied Sciences and MedicalUniversity - hat von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutzder Freien und Hansestadt Hamburg die staatliche Anerkennung alsAusbildungsstätte für die Ausbildung zum Kinder- undJugendlichenpsychotherapeuten in der vertieften Ausbildung inVerhaltenstherapie erhalten. Bewerbungen sind ab sofort für dasSommersemester 2020 möglich.Ab dem 1. April 2020 bietet das HIP Hafencity Institut fürPsychotherapie die Möglichkeit, eine Vollzeitausbildung zumapprobierten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zuabsolvieren. Mit der neuen Ausbildungsstätte für Kinder- undJugendlichenpsychotherapie ergänzt das 2015 gegründete und staatlichanerkannte Ausbildungsinstitut sein bereits bestehendes Angebot zumapprobierten Psychologischen Psychotherapeuten in denVertiefungsverfahren Verhaltenstherapie undTiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapie.»Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nimmtimmer mehr an Bedeutung zu. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir mitder Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten einequalitativ hochwertige und spezialisierte Ausbildung anbieten, diedie Absolventen in ihrem späteren Berufsleben sowohl auf die Arbeitmit Säuglingen, Kleinkindern und Jugendlichen bis zum 21. Lebensjahrvorbereitet als auch auf die Arbeit mit Bezugspersonen wie Eltern,Lehrkräften und Pädagogen«, sagt Ilona Renken-Olthoff,Geschäftsführerin des HIP.Die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten stehtbei entsprechender Eingangsqualifikation allen Absolventen einesDiplom- oder Masterstudiengangs in Psychologie oder Absolventen einesDiplom- oder Masterstudiengangs Pädagogik, Soziale Arbeit oderSozialpädagogik offen. Die Ausbildung wird im VertiefungsverfahrenVerhaltenstherapie angeboten. Bei der Verhaltenstherapie stehen dasErleben und Verhalten des Patienten im Mittelpunkt - die Gegenwartwird als Ursache der psychischen Beschwerden gesehen. Es geht umVerhaltens- und Denkweisen, Einstellungen oder den Umgang mitGefühlen.Die mindestens dreijährige Ausbildung zum Kinder- undJugendlichenpsychotherapeuten umfasst insgesamt mindestens 4.200Ausbildungsstunden. Das Lehrteam besteht aus approbierten Kinder- undJugendlichenpsychotherapeuten mit langjähriger Erfahrung in der Aus-,Fort- und Weiterbildung im Bereich der Kinder- undJugendlichenpsychotherapie und wird um hochqualifizierte Medizinerund Juristen ergänzt. Abgeschlossene Kooperationsverträge mitKliniken und sozialrechtlich zugelassenen Einrichtungen sowie dieinstitutseigene Ausbildungsambulanz an den Standorten der MSH in derHamburger Hafencity und am Harburger Binnenhafen stellen denpraktischen Teil der Ausbildung sicher. »Eine Besonderheit ist dieenge Kooperation mit der Hochschulambulanz der MSH Medical SchoolHamburg: Durch die enge Verknüpfung der Hochschulambulanz mit deruniversitären Psychotherapie-Forschung an der MSH ist es möglich,neueste wissenschaftliche Erkenntnisse unmittelbar in dieBehandlungsangebote einfließen zu lassen«, sagt Ilona Renken-Olthoff.Als approbierter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut könnenAbsolventen eine Zulassung durch die Kassenärztliche Vereinigungbeantragen und eine eigene Praxis eröffnen sowie leitende Tätigkeitenin Institutionen, wie zum Beispiel in Kliniken oder Beratungsstellen,übernehmen. Darüber hinaus bieten sich interessante Tätigkeitsfelder,zum Beispiel in Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie undPsychotherapie, in Rehakliniken und Sozialpädagogischen Zentren, inForschungseinrichtungen und Ambulanzen, in Beratungsstellen, imSchulpsychologischen Dienst sowie in intensiv therapeutischenWohngruppen im Rahmen der Jugendhilfe.Weitere Informationen: www.hafencity-institut-psychotherapie.deÜber die MSH Medical School HamburgDie MSH Medical School Hamburg, University of Applied Sciences andMedical University, ist eine private, staatlich anerkannte Hochschulein der Freien und Hansestadt Hamburg mit Sitz in der Hafencity. Siewurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründetund startete 2010 mit sechs Studiengängen. Seitdem erweiterte sichdas Studienangebot auf insgesamt mehr als 20 Bachelor- undMasterstudiengänge, die erfolgreich fachlich akkreditiert bzw.reakkreditiert sind und somit ein Höchstmaß an Qualität undTransparenz gewährleisten. Die MSH hat erfolgreich dieInstitutionelle Akkreditierung durch den Deutschen Wissenschaftsratdurchlaufen.Das Besondere an der MSH ist, dass sie zwei Fakultäten vereint:Die Fakultät Gesundheitswissenschaften, mit dem Status einerFachhochschule, arbeitet in Lehre, Forschung und wissenschaftlicherWeiterbildung stark anwendungsorientiert. Die FakultätHumanwissenschaften besitzt den Status einer wissenschaftlichenHochschule und ist damit einer Universität gleichgestellt.Studierende können somit zwischen einem Fachhochschulstudium undeinem universitären Studium wählen und ihre Karriere ihren Stärkenund Talenten entsprechend planen. Im April 2019 hat die MSH von derFreien und Hansestadt Hamburg die staatliche Anerkennung für denStaatsexamensstudiengang Humanmedizin erhalten. Zuvor erhielt die MSHein positives Votum des Wissenschaftsrates. Damit besitzt die MSH dieBerechtigung zur Ausbildung von künftigen Ärzten aufUniversitätsniveau. Kooperationspartner der MSH sind die HeliosKliniken Schwerin. Das Studium folgt allen Qualitätsanforderungeneines Medizinstudiums in Deutschland.Mittlerweile studieren mehr als 3.000 Studierende an der MSH undschätzen den Campus in der Hamburger Hafencity sowie den Campus »Artsand Social Change« in den Räumlichkeiten einer ehemaligenSeifenfabrik am Binnenhafen in Hamburg-Harburg. Dort stehen denStudierenden große Ateliers, Studioräume, Musik-, Bewegungs- undTheaterräume zur Verfügung.Pressekontakt:MSH Medical School Hamburg | Am Kaiserkai 1 | 20457 HamburgPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Valerie LandauMail: valerie.landau@medicalschool-hamburg.deTel: 040/36 12 264 9165www.medicalschool-hamburg.deFacebook: MSHMedicalSchoolHamburgInstagram: msh_medical_school_hamburgOriginal-Content von: MSH Medical School Hamburg, übermittelt durch news aktuell