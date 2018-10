Ausbildung bei real: Attraktive Perspektiven für neue Fachkräfte (FOTO)

Düsseldorf (ots) -real hat im aktuellen Ausbildungsjahr 400 Auszubildende neueingestellt und bietet bereits zum Ausbildungsbeginn eineÜbernahmegarantie bei guten Leistungen. Durch neue, innovativeAusbildungsgänge wirkt das Unternehmen dem Fachkräftemangel entgegen.Darüber hinaus eröffnen sich für die real-Nachwuchskräftehervorragende Karriereperspektiven.Mit dem Start des neuen Ausbildungsjahres begannen in diesem Jahrrund 400 Auszubildende eine Ausbildung bei real, z.B. alsKaufmann/-frau im Einzelhandel, als Fleischer/-in oder Verkäufer/-in.Damit gehört das Unternehmen zu den großen Ausbildungsbetrieben imLebensmitteleinzelhandel. Dabei werden für jeden Schulabschlussentsprechende Ausbildungsmöglichkeiten angeboten. Um die neuenMitarbeiter/-innen frühzeitig an das Unternehmen zu binden, gibt esbereits bei Ausbildungsbeginn eine Übernahmegarantie bei gutenAusbildungsleistungen in unbefristete Vollzeitanstellung. "Wir setzenbei real auf den eigenen Nachwuchs. Somit möchten wir unseren Azubisfrühzeitig eine berufliche Perspektive bieten und unsere gutausgebildeten Talente an real binden. Daher freuen wir uns sehr, dasswir auch in diesem Jahr wieder rund 400 Nachwuchskräfte einstellenkonnten, die wir ganz herzlich in der real Familie begrüßen", soHannelie Bohnes, Hauptabteilungsleiterin Personalentwicklung undzuständig für die Aus- und Fortbildung bei real."Die richtigen Auszubildenden zu finden, ist in der heutigen Zeitgar nicht so einfach", beschreibt Stefan Noppenberger,Abteilungsleiter Personalmarketing, die Situation auf demAusbildungsmarkt. "Aufgrund der Demographie müssen die Unternehmenheute viel stärker um die Gunst junger Menschen werben. Da sind wirals Ausbildungsunternehmen gefordert, mit kreativen Ideen ein Stückweit auf deren Wünsche einzugehen." Laut der Fachkräftestudie fürDeutschland werden bis 2030 etwa 3,5 Millionen Fachkräfte imArbeitsmarkt fehlen. Etwa ein Fünftel der Unternehmen im deutschenLebensmitteleinzelhandel gaben im Rahmen der letztenKonjunktur-Umfrage des ifo Instituts an, dass ihnen Fachkräftefehlen. Gerade den Handel wird diese Veränderung besonders harttreffen. Um dem entgegenzuwirken, müssen Unternehmen moderneAusbildungen bieten - und gegebenenfalls auch ganz neueAusbildungsgänge schaffen. Dies hat real im vergangenen Jahr mit denbeiden neuen Ausbildungsgängen "Kaufmann/-frau im Einzelhandel mitZusatzqualifizierung Frische" und "Kaufmann/-frau im E-Commerce"getan. Die Ausbildung zum Kaufmann/-frau im E-Commerce bietet realals eines der ersten Unternehmen in Deutschland an. Bei derAusbildung zum Kaufmann/-frau im Einzelhandel mitZusatzqualifizierung Frische durchlaufen die Auszubildenden einedreijährige kaufmännische Ausbildung, erwerben aber im Rahmen einerZusatzqualifizierung zusätzlich handwerkliche Inhalte, die für dieArbeit an den Frische-Bedientheken Voraussetzung sind. "Mit derUmstellung konnten wir rund dreimal so viele Auszubildende für dieAusbildung in den Frischebereichen gewinnen wie zuvor. Und auch indiesem Jahr starten rund 100 Auszubildende in diesem neuenAusbildungsgang", erklärt Noppenberger.Problematisch bleibt die Besetzung freier Ausbildungsplätze imBerufsbild Fleischer/-in. Hier konnten gerade einmal knapp die Hälfteder bundesweit angebotenen Ausbildungsstellen bei real besetztwerden. "Wir haben im kommenden Ausbildungsjahr bundesweit jetztschon deutlich mehr als 80 Ausbildungsstellen zum Fleischer zuvergeben", so Stefan Noppenberger.Mit außergewöhnlichen Schulungsmaßnahmen zeigt real zudem großesEngagement bei der Förderung junger Menschen und wurde dafür bereitsmehrfach von einer Fachjury der Fachzeit-schrift "LebensmittelPraxis" als Ausbilder des Jahres ausgezeichnet. Dass es nach derAus-bildung so richtig weitergehen kann, beweisen die Zahlen desunternehmensinternen Förderpro-gramms: Alleine in diesem Jahr nehmenweit über 100 Nachwuchskräfte am real Förderpro-gramm teil und könnendamit den nächsten Step auf der Karriereleiter erreichen, z.B. alsTeamleiter, Abteilungsleiter der Metzgerei, als stellvertretenderGeschäftsleiter oder Geschäftsleiter. Rund 70 Prozent der heutigenFührungskräfte im Vertrieb des Unternehmens haben ihre Karriere alsAuszubildende bei real begonnen.Auch für 2019 sucht real AuszubildendeAuch für das kommende Ausbildungsjahr 2019 sucht real wiederAuszubildende, für den Vertrieb wie auch für die Zentralbereiche inder Düsseldorfer Hauptverwaltung. Dazu werden an vielen StandortenKooperationen mit Schulen gepflegt und den Schülerinnen und Schülernzur Berufswahlvorbereitung bundesweit Berufsorientierungstage in denreal Märkten angebo-ten. Überdies bietet real spezielleAusbildungsgänge für Abiturienten/-innen, u.a. die kombinierte Aus-und Fortbildung zum/zur Fachwirt/-in für Vertrieb im Einzelhandel an.Weitere Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten undKarrierewege bei real auf der Unternehmenshomepage unterwww.real.de/karriere.