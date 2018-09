Ausbildung.de veröffentlicht den azubi.report 2018 / Immer die anderen? - 95 Prozent aller Personaler glauben, Ausbildungsplätze blieben frei, weil die Bewerber wenig taugen. Oder liegt es an ihnen? (FOTO)

Bochum (ots) -Der azubi.report 2018, herausgegeben vom führendenAusbildungsportal Ausbildung.de, beschäftigt sich mit der aktuellenSituation der Auszubildenden in Deutschland und widmet sich derFrage, warum Jahr für Jahr mehr Plätze unbesetzt bleiben: Im Augustwaren noch immer 91.000 junge Menschen unversorgt, zusätzlich zu den49.000 Bewerbern, die trotz Alternative weiterhin auf der Suche nacheiner Ausbildungsstelle waren. Demgegenüber stehen 149.000 unbesetzteAusbildungsstellen*.Am mangelnden Engagement der Jugendlichen scheint es bei über 20geschriebenen Bewerbungen im Schnitt nicht zu liegen. Tendenz seit2016: steigend. Der azubi.report legt daher einen Schwerpunkt auf denBewerbungsprozess selbst und kommt zu der Erkenntnis: Fragt man dieUnternehmen, so liegen die Ursachen für die Misere vor allem bei denSchülern. Während nahezu alle Personaler (95 Prozent) mit dem eigenenBewerbungsprozess zufrieden sind, geben nur fünf Prozent an, mit derQualität der Bewerbungen zufrieden zu sein.Felix von Zittwitz, Geschäftsleiter von Ausbildung.de, istüberzeugt: "Es muss sich Grundlegendes bei den Unternehmen ändern, ummit dem Problem der unbesetzten Ausbildungsplätze angemessenumzugehen. Zwei Drittel der Personaler beklagen, dass Bewerberwährend des Prozesses abbrechen, drei Viertel finden nicht genugAzubis. Das kann man natürlich auf die Schüler schieben. Aber mankann es auch zum Anlass nehmen, umzudenken und die eigenen Prozessezu hinterfragen: Vielleicht ist ein Bewerbungsprozess, der im Schnittdrei Monate dauert, einfach zu lang in der heutigen Zeit? Vielleichtsollten manche Formalkriterien bei der Auswahl überdacht undangepasst werden?"Ein weiteres Indiz für mangelnde Veränderungsbereitschaft beiUnternehmen: Obwohl 74 Prozent der befragten Personaler freibleibende Plätze beklagen, ändert nur ein gutes Viertel beiausbleibendem Erfolg ihre Stellenanzeige. Dabei führen falsch oder zuhoch formulierte Anforderungen bei über 50 Prozent der Schüler dazu,dass sie sich erst gar nicht bewerben. Und das, obwohl neun von zehnPersonalern (91 Prozent) angeben, die gegenseitige Sympathie sei daswichtigste Einstellungskriterium.Weitere Ergebnisse:- Traumjob: Nur 37% der Azubis sagen aus, in ihrem Traumjob zuarbeiten. Tatsächlich lässt der azubi.report 2018 aber einepositive Schussfolgerung zu, denn: 74% der Azubis sind mit ihrerStelle insofern zufrieden, als dass ihre Erwartungen hieranerfüllt werden.- Zukunftsplanung: 94 Prozent der Unternehmen bilden aus, um jungeLeute langfristig bei sich zu beschäftigen. Allerdings sehensich nur 36 Prozent der Azubis auch noch in zehn Jahren indiesem Unternehmen. Und das, obwohl der größte Teil (74 Prozent)mit ihrer Ausbildung voll zufrieden ist.- Deutschlandcheck: Im Saarland sowie in Niedersachsen undBaden-Württemberg leben die zufriedensten Azubis. Aufholbedarfgibt es in Bremen, Berlin und Sachsen-Anhalt. Kaum mehr als dieHälfte der Befragten sind hier mit ihrer Ausbildung zufrieden."Zufriedene Auszubildende heben einen Faktor besonders hervor",verrät Felix von Zittwitz. "Das in sie gesetzte Vertrauen vomArbeitgeber ist ihnen wichtiger als das Gehalt. Ebenso wichtig sindinteressante Aufgaben sowie ein gutes Arbeitsklima. Die Höhe derAusbildungsvergütung wirkt sich dagegen kaum auf die Zufriedenheitaus".Für den azubi.report 2018 wurden im Mai und Juni 2018 knapp 4.000Azubis und 100 Personaler befragt. Für den azubi.report 2018 wurden im Mai und Juni 2018 knapp 4.000Azubis und 100 Personaler befragt. Der Report ist unterwww.azubi.report downloadbar.*(Quelle: Bundesagentur für Arbeit) 