Am 04. April 2019 beginnt in Stetten a.k.M.ein weiterer Ausbildungsdurchgang "Ungediente für die Reserve", dendas Landeskommando Baden-Württemberg gemeinsam mit der LandesgruppeBaden-Württemberg im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehre.V. bereits zum zweiten Mal mit großer Resonanz durchführt. An derAusbildung nehmen in diesem Jahr 67 Bewerber teil, die keineVordienstzeit als Zeitsoldat, Wehrpflichtiger oder FreiwilligWehrdienstleistender haben. Die Ausbildung gliedert sich in vierModule, die jeweils aus einer Präsenz- und einer Selbststudiumsphasebestehen und flexibel durchgeführt werden. Zum Ende des erstenAusbildungsabschnitts legen die Teilnehmer ihr Gelöbnis ab. Ziel istes, die Bewerber an sechzehn Ausbildungstagen zum "SoldatenStreitkräfte" auszubilden. Die Teilausbildungen finden an dreiverlängerten Wochenenden statt. Neben der Vermittlung vontheoretischem Wissen über Innere Führung stehen auch zahlreichepraktische Ausbildungsinhalte wie die Steigerung der körperlichenLeistungsfähigkeit, militärische Sicherheit und Wachdienst, Schießenmit Handwaffen, Gefechts- und Sanitätsdienst sowie Formalausbildungauf dem Dienstplan. Den Abschluss der Ausbildung bildet Ende Augustein einwöchiger Aufenthalt auf dem Truppenübungsplatz Stetten a.k.M.,bei dem in einer 36-stündigen Gefechtsübung die individuellenmilitärischen Fähigkeiten überprüft werden. Anschließend können dieerfolgreichen Ausbildungsteilnehmer in den Regionalen Sicherungs- undUnterstützungskompanien des Landeskommandos Baden-Württembergbeordert werden. Hier finden sie ihre zukünftige militärische Heimatund erlernen im regelmäßigen praktischen Dienst weitere Fähigkeiten.