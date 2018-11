Ausbildung mit Perspektive / toom bietet vielseitige Ausbildung mit Übernahmegarantie (FOTO)

Köln (ots) -Bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz zählen fürdie meisten Suchenden vor allem zwei Dinge: Eine gute Perspektive undvielseitige Einblicke in das gewählte Berufsfeld. Genau das bietettoom: Eine erstklassige und abwechslungsreiche Ausbildung, dieanschließend verschiedenste Karrierechancen eröffnet, wie zumBeispiel im Bereich Garten. Alleine in diesem Jahr starten von fast300 Auszubildenden insgesamt 54 junge Menschen, die viel Interesse amGartensortiment und vor allem Spaß am Umgang mit Pflanzen haben."Neben einer fundierten Ausbildung ist es für uns besonders wichtig,dass unsere Azubis offen sind für Neues und auch Lust haben,Verantwortung zu übernehmen", so Wolfgang Vogt, kaufmännischerGeschäftsführer bei toom, der unter anderem für Personalverantwortlich ist. "Bei uns haben Azubis eine echte Chance Karrierezu machen und ihre Talente und Fähigkeiten ideal zu entwickeln", soVogt weiter.In diesem Jahr beginnen 295 Azubis ihre Ausbildung bei toom unddie können sich besonders freuen: toom bietet eine Übernahmegarantiebei guter Leistung. toom bietet Ausbildungsmöglichkeiten in vielenverschiedenen Bereichen an. Neben der klassischen Ausbildung zurKauffrau/Kaufmann im Einzelhandel mit Schwerpunkt Verkauf oderLogistik, bietet das Abiturientenprogramm die besten Voraussetzungen,seine Karriere als Führungskraft bei toom Baumarkt zu starten. In derZentrale in Köln wird außerdem in den Bereichen Büromanagement, Groß-und Außenhandel, Informatik und Immobilien ausgebildet.In diesem Jahr können die Azubis bereits zum fünften Mal zeigen,was in ihnen steckt. Denn vom 7. bis 16. November ist der toomBaumarkt in Paderborn fest in der Hand der Azubis. In dieser Zeitsteht den Kunden ein Team von 60 toom-Auszubildenden zur Seite. ObLogistik, Kasse, Verkauf, Marktleitung oder Beratung - zwei Wochensind die Auszubildenden ganz auf sich allein gestellt und für dieAbläufe und Tätigkeiten im Markt zuständig. Hier sind vor allemTeamgeist und Verantwortungsbewusstsein gefragt.Weitere Infos unter https://www.toom-baumarkt.de/karriere/.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.100 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von über 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte die 1927 gegründetegenossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro und ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei derWahl zum "Händler des Jahres 2017- 2018" wiederholt den ersten Platzin der Kategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&AResearch BV, ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntesSiegel, das die Kundenzufriedenheit widerspiegelt.Für Presserückfragen:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln, Tel.: 0221-149-6272,Fax: 0221-149-976272, E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell