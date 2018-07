Ausbildung: Inspekteur besucht neue Grundausbildung in Hagenow (FOTO)

Hagenow/Mecklenburg-Vorpommern (ots) -"Wir wollen schon ab dem ersten Tag differenziert dieLeistungsfähigkeit unserer jungen Soldatinnen und Soldaten steigern",hat der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, erklärt.Am 18. Juli informierte er bei den Hagenower Grenadieren über eineneugestaltete Grundausbildung mit genau diesem Ziel.Beim Panzergrenadierbataillon 401 in Hagenow absolvieren seitsechs Wochen 46 junge Rekrutinnen und Rekruten eine Grundausbildungwie sie im Deutschen Heer erstmalig durchgeführt wird. Der Name desProjektes ist gleichzeitig Programm: "Steigerung der körperlichenLeistungsfähigkeit in der Grundausbildung".Mehr Informationen unter:www.deutschesheer.dePressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1541E-Mail: KdoHPIZHMedien@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell