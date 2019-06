Ausbildung Heilerziehungspflege: Beruf mit Zukunft wird lebendig begraben

Berlin (ots) - Die Heilerziehungspflege ist ein Zukunftsberuf, ermacht Teilhabe und damit das Ziel einer inklusiven Gesellschaftmöglich. Für die Umsetzung des "Übereinkommens über die Rechte vonMenschen mit Behinderungen" wird gut ausgebildetes Fachpersonalbenötigt. Doch in Berlin scheint man anderer Meinung zu sein. Dennwer hier so eine Fachkraft werden will, wird keineswegs gefördert.Viele Interessenten schrecken schon in der Bewerbungsphase zurück.Auszubildende der Heilerziehungspflege müssen weiterhin Schulgeldzahlen, während dies bei den Pflegeberufen und seit kurzem auch beider Ausbildung Sozialpädagogik abgeschafft wurde. Dieberufsbegleitende Ausbildung zur Heilerziehungspflege dauert außerdemvier Jahre und ist damit ein Jahr länger als die zum/zur Erzieher*in.Als Erzieher*in kann man später auch im Bereich derHeilerziehungspflege arbeiten, denn sie werden als Fachkräfte in derBehindertenhilfe anerkannt, obwohl die Ausbildung kaum daraufvorbereitet. Umgekehrt dürfen aber Heilerziehungspfleger*innen trotzihrer pädagogischen Expertise nicht in Kitas arbeiten. Und es gibteine weitere Hürde in der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger: esist nicht möglich, das Kolloquium zur Facharbeit direkt zuwiederholen. Zusätzlich machen die neuen 2+2-Modelle Sorgen. Da dieseden Weg zum Erzieherberuf auf vielen Ebenen vereinfachen, wird dieAusbildung zur Heilerziehungspflege noch weniger attraktiv. Alles inallem entscheiden sich Interessenten eher für die Ausbildung zum/zurErzieher*in.Torsten Fähnrich, Koordinator für den BildungsgangHeilerziehungspflege bei Campus Berufsbildung e.V., findet das allesandere als fair. Die politisch forcierten Hindernisse seienfrustrierend. Oft muss er tatenlos zuschauen, wie Interessierte sichtrotz ihrer Motivation gegen den Beruf entscheiden. Bald wird man inder Erzieherausbildung auch bezahlt. Das könnte für die Ausbildungder Heilerziehungspflege den Todesstoß bedeuten - ein Beruf mit gutenPerspektiven und motivierten Bewerber*innen. Wenn die Bedingungen inBerlin so bleiben wie aktuell, so Fähnrich, dann überlebe dieAusbildung nicht mehr das Jahr 2020.Pressekontakt:Friederike Aps030 75512100-27f.aps@campus-bb.deOriginal-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuell