Ausbeutung durch Kinderarbeit in Heimen der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal / Report Mainz: Aufklärer beschreibt System von Arbeitszwang und Strafen / Sendung heute, 14.8., 21:45 Uhr im Ersten

Mainz (ots) - Kurz nach Abschluss der Aufarbeitung von sexuellemMissbrauch und Gewalt bei der Evangelischen Brüdergemeinde Korntaldecken Recherchen von "Report Mainz" ein System von Arbeitszwang undStrafen bei Kindern auf. Betroffene berichten gegenüber demPolitikmagazin, sie hätten nicht nur in den Heimen selbst, sondernauch in der Landwirtschaft und am Bau viele Jahre lang und über vieleStunden am Tag arbeiten müssen. Die Evangelische Brüdergemeindebestätigt die Vorwürfe auf "Report Mainz" Anfrage: "Wir sinderschrocken über das Ausmaß von Missbrauch und Zwang, der dabeizutage getreten ist, auch im Bereich von Arbeit."Im Auftrag der Brüdergemeinde hat Prof. Dr. Benno Hafeneger vonder Universität Marburg die Akten zu Korntal ausgewertet. SeineArbeit hat im Wesentlichen die Vorwürfe der Opfer bestätigt: "In den50er, 60er und Anfang der 70er Jahre sind Kinder systematisch in dieArbeit hineingezwungen worden. Wenn die Kinder ihre Arbeit nichtordentlich gemacht haben oder nicht so schnell, nicht sosystematisch, wie das erwartet wurde, sind sie auch bestraft worden.Also das war schon ein Ausbeutungssystem", sagte Hafeneger imInterview mit "Report Mainz".Gegenüber dem ARD-Politikmagazin berichtete Detlev Zander, der denMissbrauchsskandal in Korntal 2013 erstmals an die Öffentlichkeittrug, er habe von seinem sechsten bis zu seinem 16. Lebensjahr in derGärtnerei der Brüdergemeinde, im Stall und auf dem Acker arbeitenmüssen. Ferner habe er als Heimkind mehrere Privathäuser mit gebautund die privaten Fahrzeuge eines Heimleiters waschen müssen. ImInterview erinnert er sich: "Ich habe auf der Baustelle so vielGewalt erlebt. Gewalt und dieses ununterbrochene Arbeiten."Auch für Thomas Mockler hätten Arbeitseinsätze den Alltag im Heimgeprägt. Neun Jahre lang habe er im Dienste der Brüdergemeindearbeiten müssen, gegen seinen Willen. Im Interview mit "Report Mainz"erhebt er schwere Vorwürfe: "Wir durften den ganzen Tag arbeiten.Fenster herausreißen, Türen herausreißen, Wände herausreißen. Eingroßer Teil meiner Kindheit ist hier in diesen Baustellendraufgegangen."Konkrete Zahlen zum Ausmaß finden sich im Aufklärungsbericht zumMissbrauch in den Kinderheimen. Insgesamt wurden Gespräche mit 105ehemaligen Heimkindern ausgewertet. So berichteten 64 Prozent derBetroffenen von Arbeitszwang, 31 Prozent sagten, sie hätten inZusammenhang mit der Arbeit Gewalt und Strafen erlebt.Mittlerweile hat die Brüdergemeinde nach eigenen AussagenAnerkennungsleistungen in Höhe von 1.000 bis 20.000 Euro anbetroffene Heimkinder gezahlt. Auf Anfrage von "Report Mainz" räumtedie Brüdergemeinde ein: "Wir sind uns bewusst, dass unserefinanziellen Anerkennungsleistungen nicht wiedergutmachen können, wasgeschehen ist."Betroffene wie Thomas Mockler und Detlev Zander sagten gegenüber"Report Mainz", sie empfänden die bislang gezahlten Summen als Hohn."Diese Summen sind den Taten und Misshandlungen in keinster Weiseangemessen", sagte Thomas Mockler. Sie wollen weiterkämpfen, nichtnur um eine Anerkennungsleistung, sondern um eine ihrer Meinung nachgerechte Entschädigung für die Zwangsarbeit.HintergrundIm Mai 2017 berichtete "Report Mainz" erstmals von einem Systemder Gewalt in Heimen der Evangelischen Brüdergemeinde. Diepietistische, streng gläubige Gemeinde ist beheimatet in Korntal,nördlich von Stuttgart. Zwei Betroffene erzählten exklusiv vonschwerem sexuellen Missbrauch bis hin zu Vergewaltigungen, dem sieimmer wieder durch Mitarbeiter der Kinderheime ausgesetzt gewesensein sollen. Darüber hinaus habe die Brüdergemeinde sie anWochenenden an so genannte Patenfamilien abgegeben, wo sie ebenfallssexuell missbraucht worden sein sollen. Der weltliche Vorsteher derEvangelischen Brüdergemeinde, Klaus Andersen, sagte 2017 gegenüber"Report Mainz": "Das bedauern wir sehr. Und ich weiß, dass damalsauch die Mitarbeiter, trotz alledem, mit viel Herzblut und Engagementihre Arbeit getan haben."