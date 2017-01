Ausbaufähige Einsicht / KZBV zum jüngsten Entwurf des GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes

Berlin (ots) - Den überarbeiteten Entwurf desGKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes (GKV-SVSG), der gestern Abendim Deutschen Bundestag in zweiter und dritter Lesung behandelt wurde,kommentiert die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV: "Auchwenn das GKV-SVSG nach wie vor seinem Namen nicht gerecht wird undstattdessen vielmehr einer Einschränkung des notwendigenHandlungsspielraumes der Selbstverwaltung Vorschub leistet, begrüßenwir die jüngst vorgenommenen inhaltlichen Änderungen im Vergleich zuden bisherigen Entwurfsfassungen. Zumindest wird die vernünftigeEinsicht seitens der Politik erkennbar, dass sich dasGesundheitswesen in Deutschland nicht durch ein enges undkleinteiliges Korsett an Vorschriften und Kontrollen von außenverbessern lässt, sondern notwendige Freiheiten für diejenigenbenötigt, die über das fachliche Know-how für dessen Gestaltungverfügen" sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes derKZBV."Diese Erkenntnis zeigt sich nicht zuletzt darin, dass derunlängst eingebrachte Änderungsantrag hinsichtlich etwaigerPrüfrechte an Haushalts- und Wirtschaftsführung der Körperschaftendurch den Bundesrechnungshof zurückgezogen wurde. Die KZBV sowie dieKassenzahnärztlichen Vereinigungen in den Ländern finanzieren sichausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen der Vertragszahnärztinnen undVertragszahnärzte - ohne den geringsten Zufluss von Steuermitteln.Aus diesem Grund hat der Bundesrechnungshof hier folgerichtig auchkünftig keinerlei Prüfkompetenzen."Hintergrund - Der weitere Zeitplan für das GKV-SVSGDer zweite Durchgang des GKV-SVSG im Deutschen Bundesrat ist fürden 10. Februar geplant. Damit könnte das Gesetz bereits Anfang Märzin Kraft treten.Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 - 280 179 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahn?rztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell