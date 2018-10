Leipzig (ots) -Ohne Energiespeicher werden Energiewende und Klimaziele nichtgelingen, dessen sind sich die Experten einig. Im Mix aus Wind,Sonne, Biomasse und Wasserkraft spielen Speicher eine immerwichtigere Rolle. Gerade Windenergie, mit 16,1% Anteil derzweitgrößte Energieerzeuger Deutschlands, wird noch viel zu oftaufgrund fehlender Netzkapazität oder mangels Energienachfrageabgeregelt - zu Lasten aller Verbraucher. Mehr Stromspeicher könntendies ändern und die "saubere Energie" für eine spätere Nutzungspeichern. Der Speicherausbau in Deutschland ist jedoch derzeit mithohen Abgaben und Rechtsunsicherheiten belastet. Die bundesweiteInitiative "Windretter", der sich Energy2market (e2m) nunangeschlossen hat, möchte dies ändern und fordert eine Korrektur derdeutschen Gesetzgebung: Speichertechnologien sollen im ErneuerbarenEnergien Gesetz (EEG) und dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) alsgleichberechtigte Bestandteile eines klimafreundlichen Energiesystemseingestuft werden. Hierfür hat "Windretter" eine Online-Petitiongestartet.Als ein führender Direktvermarkter für Erneuerbare Energienergänzt e2m sein Portfolio zunehmend auch um Stromspeicher: Durch diegroße Bedeutung der Technologie für die Regelenergie steigt derAnteil der im Virtuellen Kraftwerk gesteuerten und vermarktetenSpeichern in den letzten Monaten stetig an. Im Gegensatz zuregenerativen Erzeugungstechnologien wie Biogas, Wind, Solar oderWasserkraft sind neue Projekte zum Speicherausbau jedoch derzeit vonhohen Abgaben und Rechtsunsicherheiten belastet, was den schnellenAusbau erschwert. Die Initiative "Windretter" möchte auf dieseUmstände aufmerksam machen und fordert die Anerkennung vonSpeichertechnologien als wichtige Bausteine der Energiewende. DiesenNachhaltigkeitsgedanken unterstützt e2m nun mit seinem Engagement inder bundesweiten Kampagne der führenden Energieunternehmen,Spitzenverbände und Mobilitätsanbieter."Wer Strom aus erneuerbaren Quellen will, muss auch akzeptieren,dass dieser Naturstrom nur erzeugt werden kann, wenn der Wind wehtoder die Sonne scheint", erklärt Andreas Keil, Geschäftsführer dere2m. "Die hohen Einspeisespitzen zur Mittagszeit oder dieVersorgungslücken in windstillen Nächten können letztlich nurSpeicher ausgleichen, wenn der Strom erneuerbar bleiben soll. DerAusbau der Energiespeicher muss daher vorangetrieben werden, umzukünftig weniger sauberen Strom einfach wegzuwerfen."Die bei Windkraftanlagen "abgeregelte" Energiemenge betrug laut"Windretter" allein im letzten Jahr 5,5 Terawattstunden, so vielStrom, wie die Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz zusammen ineinem Jahr verbrauchen. Wäre diese Menge erneuerbar erzeugt worden,hätten 3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent eingespart werden können.Speichertechnologien haben zusätzlich das große Potential, dieErneuerbaren Energien auch im Verkehr, in der Logistik, in derIndustrie und zur Wärmeversorgung zu nutzen. Mit einer jetztgestarteten Online-Petition möchte "Windretter" den DeutschenBundestag motivieren, innerhalb des gesetzgeberischen Rahmens derEnergiewende neu über Stromspeicher nachzudenken: technologieoffen,flexibel und innovativ, um das klimaschützende Potenzial derSpeichertechnologien zu heben.Weitere Informationen zur Initiative "Windretter" und zu derPetition finden sich unter www.windretter.infoEnergy2market GmbH:Energy2market (e2m), gegründet 2009 am heutigen Hauptsitz inLeipzig, ist mit über 120 Mitarbeitern einer der größten Aggregatorenfür Erneuerbare Energien in Europa. Über ein eigenes VirtuellesKraftwerk bündelt, überwacht und steuert der Energiedienstleisterüber 4.500 Erzeugungsanlagen erneuerbarer Erzeuger, Stromspeicher &Verbraucher und vernetzt diese mit den Stromhandelsmärkten. Mit 3.767MW (Stand 2018) vermarkteter Erzeugungsleistung aus EEG-Anlagengehört e2m zu den größten Direktvermarktern für Energie und istgrößter Poolanbieter für Regelenergie in Deutschland. DasWirtschaftsmagazin Brand eins hat e2m 2018 zu den innovativstenUnternehmen in der Energiebranche gekürt; FOCUS Business wählte dasUnternehmen unter die "TOP 50 Arbeitergeber Mittelstand". Mit der fürdie Vermarktung von Energie-Flexibilität notwendigen Infrastruktur,Marktzugängen zu allen deutschen und teilweise zu internationalenHandelsmärkten sowie langjährigem Know-how der Mitarbeiter gestaltete2m die Energiewende und den Energiemarkt der Zukunft mit.https://www.e2m.energyPressekontakt:Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I D-04229 LeipzigStefan Böttinger I Corporate CommunicationsTel.: +49 341 230 28-233stefan.boettinger@e2m.energy I www.e2m.energyOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuell