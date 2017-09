Ausbau des Qualitätsportfolios: SPIEGEL MEDIA tritt der Ad Alliance bei

Hamburg/Köln (ots) - SPIEGEL MEDIA, die Vermarktungsorganisationder SPIEGEL-Gruppe, wird neuer Partner der Ad Alliance von Gruner +Jahr und der Mediengruppe RTL. Ab sofort sind die Medienmarken DERSPIEGEL, SPIEGEL ONLINE, manager magazin und Harvard Business ManagerBestandteil des Qualitätsportfolios der vor einem Jahr gegründetenVermarktungsallianz. Zusammen mit unter anderem RTL, VOX und n-tv,STERN, BRIGITTE und GALA sowie den digitalen Angeboten erreichen dieVermarkter der Ad Alliance monatlich 99 Prozent der deutschenBevölkerung.SPIEGEL MEDIA wird unter dem Dach der Ad Alliance alsstrategischer Partner neben IP Deutschland, G+J e|MS und smartclipagieren und eigenständig bleiben. Die Ad Alliance verhandelt,schließt und steuert Rahmenverträge im Auftrag der einzelnenVermarkter. Außerdem bietet sie ihren Kunden innovative Lösungen fürdie Inszenierung ihrer Produkte - über alle Mediengattungen hinwegund besonders stark auch digital. Sie bündelt Reichweite inhochwertigen journalistischen und wirkungsstarken Umfeldern.Verkaufsstart für die neuen koordinierten Produkte ist diediesjährige dmexco.Thomas Hass, Geschäftsführer SPIEGEL-Verlag: "Unser Beitritt zurAd Alliance wird die Relevanz unserer Angebote für Kunden undAgenturen weiter steigern und in einem sich intensivierendenWettbewerb den Erfolg unserer Werbevermarktung langfristig sichern.Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind sicher, dass wirals neuer Partner die Position der Vermarkter-Allianz im deutschenWerbemarkt weiter stärken können. SPIEGEL MEDIA ergänzt dasbestehende Portfolio insbesondere in der Qualitätszielgruppe'Entscheider' durch sein hochwertiges Online- und Print-Inventar."Stephan Schäfer, Produktchef Gruner + Jahr: "Starkejournalistische Marken, sichere Premiumumfelder in allenMediengattungen und eine Reichweite, die kein anderer im Markterreicht: Das sind die Stärken der Vermarkter der Ad Alliance. Wirfreuen uns, dass - ganz im Sinne unserer Kunden - die SPIEGEL-Gruppeihre Stärken unter dieser Dachmarke einbringt."Matthias Dang, Geschäftsführer IP Deutschland: "Nach einemerfolgreichen ersten Jahr unter dem Dach der Ad Alliance freuen wiruns, dass mit SPIEGEL MEDIA ein weiterer Vermarkter dazu stößt, dermit seinem Portfolio auf unsere drei Leistungsversprechen einzahlt:Qualität, Wirkung und Reichweite."Zur Ad Alliance:Unter dem Dach der 2016 gegründeten Ad Alliance bedienen dieVermarkter G+J e|MS, IP Deutschland, smartclip und ab September 2017SPIEGEL MEDIA die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifendenVermarktungsangeboten im Markt. So bieten die einzelnen Vermarktermit der Ad Alliance koordinierte, reichweitenstarke Angebote,Crossmedia-Lösungen sowie innovative Werbeprodukte für Werbetreibendeund Agenturen an. Dabei verhandelt, schließt und steuert die AdAlliance Rahmenverträge als Dienstleister für die jeweiligenVermarkter. Mit dem erweiterten Portfolio der einzelnen Vermarkterunter dem Dach von Ad Alliance werden monatlich 99 Prozent derdeutschen Bevölkerung erreicht.Pressekontakt:Ann-Catrin BollLeiterin MarktkommunikationGruner + JahrTelefon: +49 40 3703-3196E-Mail: boll.ann-catrin@guj.dewww.guj.deCordelia WagnerLeiterin Kommunikation & Presse IP DeutschlandMediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74200E-Mail: cordelia.wagner@mediengruppe-rtl.dewww.mediengruppe-rtl.deAnja zum HingstLeitung Kommunikation und WerbungSPIEGEL-Verlag Rudolf AugsteinTelefon: +49 40 3007-2320E-Mail: anja.zum.hingst@spiegel.dewww.spiegel.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell